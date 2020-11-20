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В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи
В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи
В Совете Федерации рассчитывают, что упразднение Россвязи и Роспечати повысит эффективность управления в отрасли. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:35
2020-11-20T10:41
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают, что упразднение Россвязи и Роспечати повысит эффективность управления в отрасли.Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента.Сенатор при этом подчеркнул, что решение по Россвязи и Роспечати - это один из элементов многоплановой и системной работы по проведению административной реформы и совершенствованию системы госуправления в стране.
https://ria.ru/20201120/rospechat-1585468878.html
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федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), совет федерации рф, владимир путин, политика

В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи

10:35 20.11.2020 (обновлено: 10:41 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают, что упразднение Россвязи и Роспечати повысит эффективность управления в отрасли.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Это решение - один из шагов по совершенствованию системы госуправления, оно повысит эффективность управления в отрасли", - заявил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Александр Башкин.
Сенатор при этом подчеркнул, что решение по Россвязи и Роспечати - это один из элементов многоплановой и системной работы по проведению административной реформы и совершенствованию системы госуправления в стране.
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Федеральное агентство связи (Россвязь)Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Совет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
 
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