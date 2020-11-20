https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585467787.html

В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи

В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи

В Совете Федерации рассчитывают, что упразднение Россвязи и Роспечати повысит эффективность управления в отрасли. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:35

2020-11-20T10:35

2020-11-20T10:41

федеральное агентство связи (россвязь)

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

совет федерации рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают, что упразднение Россвязи и Роспечати повысит эффективность управления в отрасли.Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента.Сенатор при этом подчеркнул, что решение по Россвязи и Роспечати - это один из элементов многоплановой и системной работы по проведению административной реформы и совершенствованию системы госуправления в стране.

https://ria.ru/20201120/rospechat-1585468878.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), совет федерации рф, владимир путин, политика