https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585462265.html

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:02

2020-11-20T10:02

2020-11-20T11:40

федеральное агентство связи (россвязь)

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584853518_0:576:2614:2047_1400x0_80_0_0_4b758149acfb6e0a3d22b014e3c16f1e.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи.Как отмечается в документе, опубликованном на сайте президента, такое решение приняли для оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности госслужащих, а также совершенствования госуправления в сфере связи и массовых коммуникаций.Правопреемником Роспечати и Россвязи назначили Министерство цифрового развития: ведомству перейдут их функции, а также обязательства, возникшие после исполнения судебных решений. Сотрудники ликвидированных агентств смогут продолжить работу в Минцифры. При этом определить численность госслужащих Минцифры поручили правительству, следует из указа Путина.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, заявил, что упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли, поскольку об этом было давно известно. По его словам, сейчас важно понять, как перераспределят функции агентства и кто будет их исполнять."В Роспечати очень много опытнейших специалистов работали. И Роспечать каждый год занималась, кроме всего прочего, распределением помощи и субсидий от государства огромному количеству печатных СМИ. Каждый год около полумиллиарда рублей выделялось различным средствам массовой информации печатным. Большое количество из них было СМИ на национальных языках нашей страны. Благодаря этому они могли выживать. Я надеюсь, эта функция уже в другом виде Минцифры сохранится", — сказал он в комментарии для РИА Новости.Административная реформа по централизации управленияРанее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с января в России начнут реформировать систему государственного управления. Процесс продлится три месяца. Штаты центральных аппаратов федеральных органов планируют сократить на пять процентов, территориальных — на десять. Согласно новым требованиям, в структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 человек, в службах и агентствах — не менее 25, отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений установят лимит: не более 30 процентов общей численности сотрудников. Отдельная норма касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу хотя бы двух департаментов или управлений.

https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html

https://ria.ru/20201030/podderzhka-1582324615.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), владимир путин, политика