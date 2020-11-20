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"Один скоро выйдет": следователь рассказал об "учениках" Чикатило
"Один скоро выйдет": следователь рассказал об "учениках" Чикатило
На распутывание этого уголовного дела у милиции, прокуратуры и Комитета госбезопасности СССР ушло более десяти лет — 20 ноября 1990-го в Ростовской области... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:00
2020-11-20T12:04
каменск-шахтинский
ростов-на-дону
убийство
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. На распутывание этого уголовного дела у милиции, прокуратуры и Комитета госбезопасности СССР ушло более десяти лет — 20 ноября 1990-го в Ростовской области задержали маньяка Андрея Чикатило, убившего 53 человека. Его расстреляли, однако вскоре появились новые потрошители со схожим почерком. О самых жестоких серийниках постсоветского периода и о том, как их ловили, — в материале РИА Новости.Садист-"гастролер"Спустя несколько месяцев после расстрела Чикатило в Ростовской области, в Цимлянске, нашли истерзанное тело школьницы. Затем в Шахтах изнасиловали и убили 50-летнюю продавщицу магазина. Нападения продолжились и в других городах. Поскольку возраст жертв и способ убийств постоянно менялся, следователи не объединяли эти дела.В 1995-м в Сальске неизвестный напал на женщину с ребенком. Девочке удалось вырваться и позвать на помощь. Преступника — Владимира Муханкина — помогли задержать случайные прохожие. Милиционеры обнаружили в его карманах сережки и женские кольца. Экспертиза показала, что это вещи убитой несколько дней назад сотрудницы железнодорожной станции."На допросах Муханкин рассказал и о других преступлениях, — вспоминает в беседе с РИА Новости экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области, полковник юстиции в отставке Амурхан Яндиев. — Он считал себя учеником Чикатило и увлеченно отслеживал все газетные публикации о нем".Муханкин родился в неблагополучной семье, с ранних лет проявлял склонность к садизму: пытал кошек и собак. Еще несовершеннолетним после неудачного разбоя угодил за решетку, где провел почти половину жизни. Освободившись, начал убивать."Он не скрывал, что гордится этими преступлениями, — отмечает Яндиев. — Жалел лишь об одном: не успел превзойти Чикатило по количеству жертв. Но тот убивал по несколько человек за год, а Муханкин — восьмерых всего за два с половиной месяца".Маньяка приговорили к расстрелу. Позже высшую меру наказания заменили пожизненным заключением. Сейчас он находится в соль-илецкой колонии особого режима "Черный дельфин". Сочиняет стихи и пишет письма следователю.Каменский ЧикатилоОсенью 1993-го в городе Каменск-Шахтинский пропали 12-летний мальчик и его семилетняя сестра. Милиция, дружинники, родственники и друзья семьи долго искали детей, но безрезультатно.Спустя год в городе бесследно исчезли еще две школьницы. Оперативники резонно предположили, что это дело рук сексуального маньяка, поэтому стали проверять всех ранее судимых за аналогичные преступления. В их поле зрения попал 23-летний Роман Бурцев. На первый взгляд, он вел вполне приличный образ жизни: работал на местном заводе, был женат и имел годовалого ребенка.Однако подростком Бурцев силой затащил в подвал 12-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Ребенка спас дворник, случайно туда заглянувший. Уголовной ответственности молодой человек избежал, но его поставили на учет в милиции как склонного к развращению малолетних.На допросе Бурцев вел себя уверенно, заявил, что к исчезновению детей не имеет никакого отношения. Улик не было, и его отпустили, но из списка подозреваемых не вычеркнули.Через пару лет в Каменске-Шахтинском исчезли еще две девочки. На этот раз оперативники нашли ценного свидетеля. Соседка одной из пропавших вспомнила, что в тот день какой-то прохожий одолжил у нее лопату. Якобы вскопать грядки. И не вернул. Описание "садовода" совпало с Бурцевым. Его вновь задержали.Маньяк долго юлил, но в конце концов сознался в шести убийствах и показал, куда спрятал тела. Бурцева приговорили к смертной казни, потом заменили на пожизненное лишение свободы. Сейчас он в соликамской колонии особого режима "Белый лебедь".Юный насильникВосьмого мая 1994-го в Ростове-на-Дону пропала шестилетняя девочка. Поиграв на детской площадке, отправилась домой — в семейное общежитие, где ее ждали родители. Мать видела из окна, как она заходит в подъезд.В поисках участвовали все соседи, включая 17-летнего Дмитрия Кулешова. "Он держался слишком спокойно, что мне показалось странным, — вспоминает следователь Амурхан Яндиев. — На следующий день я пригласил его на допрос. Дмитрий заявил, что у него есть алиби и друзья готовы это подтвердить. Тогда я пошел на хитрость. Заставил парня снять штаны, а затем сказал: "Все понятно. А теперь рассказывай, как ты изнасиловал и убил ребенка". По сути, я просто блефовал".Кулешов растерялся — уставился на свои половые органы. И после небольшой паузы сознался, что обманом заманил ребенка к себе домой, изнасиловал и задушил. Тело нашли у него на балконе. Будущего маньяка приговорили к десяти годам колонии. Он отсидел, освободился и вскоре в соседнем с общежитием доме совершил жестокое двойное убийство: на этот раз жертвами стали девятилетняя девочка и ее 15-летний брат."Я сразу понял, что это его рук дело, — говорит Яндиев. — Но сам был уже на пенсии, поэтому посоветовал следователям проверить парня, а заодно передать ему от меня привет. Я был прав: Дмитрий убил детей, после чего нагло заявился на их похороны".Суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Половину срока он уже отсидел. "Выйдет в 50 с небольшим лет, — добавляет Яндиев. — Чикатило в его возрасте был на самом пике криминальной "карьеры". Считаю, таких людей нужно сажать пожизненно, иначе они продолжат убивать".Кулешов должен освободиться в 2032-м, если, конечно, не подаст на УДО. Тогда он может оказаться на воле в ближайшие годы.
https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html
https://ria.ru/20190725/1556844271.html
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каменск-шахтинский, ростов-на-дону, убийство, происшествия

"Один скоро выйдет": следователь рассказал об "учениках" Чикатило

08:00 20.11.2020 (обновлено: 12:04 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСуд над одним из самых известных серийных убийц А. Чикатило
Суд над одним из самых известных серийных убийц А. Чикатило - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. На распутывание этого уголовного дела у милиции, прокуратуры и Комитета госбезопасности СССР ушло более десяти лет — 20 ноября 1990-го в Ростовской области задержали маньяка Андрея Чикатило, убившего 53 человека. Его расстреляли, однако вскоре появились новые потрошители со схожим почерком. О самых жестоких серийниках постсоветского периода и о том, как их ловили, — в материале РИА Новости.

Садист-"гастролер"

Спустя несколько месяцев после расстрела Чикатило в Ростовской области, в Цимлянске, нашли истерзанное тело школьницы. Затем в Шахтах изнасиловали и убили 50-летнюю продавщицу магазина. Нападения продолжились и в других городах. Поскольку возраст жертв и способ убийств постоянно менялся, следователи не объединяли эти дела.
В 1995-м в Сальске неизвестный напал на женщину с ребенком. Девочке удалось вырваться и позвать на помощь. Преступника — Владимира Муханкина — помогли задержать случайные прохожие. Милиционеры обнаружили в его карманах сережки и женские кольца. Экспертиза показала, что это вещи убитой несколько дней назад сотрудницы железнодорожной станции.
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"На допросах Муханкин рассказал и о других преступлениях, — вспоминает в беседе с РИА Новости экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области, полковник юстиции в отставке Амурхан Яндиев. — Он считал себя учеником Чикатило и увлеченно отслеживал все газетные публикации о нем".
Муханкин родился в неблагополучной семье, с ранних лет проявлял склонность к садизму: пытал кошек и собак. Еще несовершеннолетним после неудачного разбоя угодил за решетку, где провел почти половину жизни. Освободившись, начал убивать.
"Он не скрывал, что гордится этими преступлениями, — отмечает Яндиев. — Жалел лишь об одном: не успел превзойти Чикатило по количеству жертв. Но тот убивал по несколько человек за год, а Муханкин — восьмерых всего за два с половиной месяца".
Маньяка приговорили к расстрелу. Позже высшую меру наказания заменили пожизненным заключением. Сейчас он находится в соль-илецкой колонии особого режима "Черный дельфин". Сочиняет стихи и пишет письма следователю.
Владимир Муханкин
Владимир Муханкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Владимир Муханкин

Каменский Чикатило

Осенью 1993-го в городе Каменск-Шахтинский пропали 12-летний мальчик и его семилетняя сестра. Милиция, дружинники, родственники и друзья семьи долго искали детей, но безрезультатно.
Спустя год в городе бесследно исчезли еще две школьницы. Оперативники резонно предположили, что это дело рук сексуального маньяка, поэтому стали проверять всех ранее судимых за аналогичные преступления. В их поле зрения попал 23-летний Роман Бурцев. На первый взгляд, он вел вполне приличный образ жизни: работал на местном заводе, был женат и имел годовалого ребенка.
Олег Заикин - РИА Новости, 1920, 25.07.2019
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Доставщик смерти. История маньяка, убивавшего по всей России
Однако подростком Бурцев силой затащил в подвал 12-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Ребенка спас дворник, случайно туда заглянувший. Уголовной ответственности молодой человек избежал, но его поставили на учет в милиции как склонного к развращению малолетних.
На допросе Бурцев вел себя уверенно, заявил, что к исчезновению детей не имеет никакого отношения. Улик не было, и его отпустили, но из списка подозреваемых не вычеркнули.
Через пару лет в Каменске-Шахтинском исчезли еще две девочки. На этот раз оперативники нашли ценного свидетеля. Соседка одной из пропавших вспомнила, что в тот день какой-то прохожий одолжил у нее лопату. Якобы вскопать грядки. И не вернул. Описание "садовода" совпало с Бурцевым. Его вновь задержали.
Роман Бурцев
Роман Бурцев - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Роман Бурцев
Маньяк долго юлил, но в конце концов сознался в шести убийствах и показал, куда спрятал тела. Бурцева приговорили к смертной казни, потом заменили на пожизненное лишение свободы. Сейчас он в соликамской колонии особого режима "Белый лебедь".

Юный насильник

Восьмого мая 1994-го в Ростове-на-Дону пропала шестилетняя девочка. Поиграв на детской площадке, отправилась домой — в семейное общежитие, где ее ждали родители. Мать видела из окна, как она заходит в подъезд.
В поисках участвовали все соседи, включая 17-летнего Дмитрия Кулешова. "Он держался слишком спокойно, что мне показалось странным, — вспоминает следователь Амурхан Яндиев. — На следующий день я пригласил его на допрос. Дмитрий заявил, что у него есть алиби и друзья готовы это подтвердить. Тогда я пошел на хитрость. Заставил парня снять штаны, а затем сказал: "Все понятно. А теперь рассказывай, как ты изнасиловал и убил ребенка". По сути, я просто блефовал".
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
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Кулешов растерялся — уставился на свои половые органы. И после небольшой паузы сознался, что обманом заманил ребенка к себе домой, изнасиловал и задушил. Тело нашли у него на балконе. Будущего маньяка приговорили к десяти годам колонии. Он отсидел, освободился и вскоре в соседнем с общежитием доме совершил жестокое двойное убийство: на этот раз жертвами стали девятилетняя девочка и ее 15-летний брат.
"Я сразу понял, что это его рук дело, — говорит Яндиев. — Но сам был уже на пенсии, поэтому посоветовал следователям проверить парня, а заодно передать ему от меня привет. Я был прав: Дмитрий убил детей, после чего нагло заявился на их похороны".
Суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Половину срока он уже отсидел. "Выйдет в 50 с небольшим лет, — добавляет Яндиев. — Чикатило в его возрасте был на самом пике криминальной "карьеры". Считаю, таких людей нужно сажать пожизненно, иначе они продолжат убивать".
Дмитрий Кулешов
Дмитрий Кулешов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Дмитрий Кулешов
Кулешов должен освободиться в 2032-м, если, конечно, не подаст на УДО. Тогда он может оказаться на воле в ближайшие годы.
 
Каменск-ШахтинскийРостов-на-ДонуУбийствоПроисшествия
 
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