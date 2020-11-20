https://ria.ru/20201120/tuberkulez-1585590993.html
Академик РАН призвал заменить БЦЖ новой вакциной
Академик РАН призвал заменить БЦЖ новой вакциной
Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:50
2020-11-20T18:50
2020-11-20T20:06
виталий зверев
россия
здоровье - общество
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155730/35/1557303591_0:276:3068:2002_1400x0_80_0_0_a2fc6162ff5078892e5fe6a656d5646a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова", академик РАН, д.м.н. Виталий Зверев.БЦЖ - вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.
https://ria.ru/20200507/1571063521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155730/35/1557303591_288:0:3019:2048_1400x0_80_0_0_7f688fdc4bc59d687dfc650ec85775e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий зверев, россия, здоровье - общество, российская академия наук