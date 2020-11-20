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Академик РАН призвал заменить БЦЖ новой вакциной
Академик РАН призвал заменить БЦЖ новой вакциной
Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:50
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виталий зверев
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова", академик РАН, д.м.н. Виталий Зверев.БЦЖ - вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.
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виталий зверев, россия, здоровье - общество, российская академия наук

Академик РАН призвал заменить БЦЖ новой вакциной

18:50 20.11.2020 (обновлено: 20:06 20.11.2020)
 
© University of BathАсель Сартбаева держит в руках пробирку с экспериментальной "вечной" вакциной от туберкулеза
Асель Сартбаева держит в руках пробирку с экспериментальной вечной вакциной от туберкулеза - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© University of Bath
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова", академик РАН, д.м.н. Виталий Зверев.
БЦЖ - вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.
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"Нет современной вакцины против туберкулеза. Мы должны понимать, что БЦЖ работает в последнее время недостаточно хорошо, потому что растет число инфицированных", - сказал Зверев на круглом столе "Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней".

 
Виталий ЗверевРоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
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