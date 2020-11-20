https://ria.ru/20201120/tuberkulez-1585590993.html

Академик РАН призвал заменить БЦЖ новой вакциной

Академик РАН призвал заменить БЦЖ новой вакциной

Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:50

2020-11-20T18:50

2020-11-20T20:06

виталий зверев

россия

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова", академик РАН, д.м.н. Виталий Зверев.БЦЖ - вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.

https://ria.ru/20200507/1571063521.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий зверев, россия, здоровье - общество, российская академия наук