https://ria.ru/20201120/travlya-1585448281.html
СМИ: главу британского МВД уличили в травле подчиненных
СМИ: главу британского МВД уличили в травле подчиненных
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель не соблюдала "высокие стандарты" поведения, которые требуются от высокопоставленных чиновников, сообщает... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T05:57
2020-11-20T05:57
2020-11-20T05:57
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель не соблюдала "высокие стандарты" поведения, которые требуются от высокопоставленных чиновников, сообщает газета Times со ссылкой на результаты служебного расследования.Проверку соблюдения рабочей этики главой МВД проводил советник премьер-министра Бориса Джонсона сэр Алекс Аллан. В итоговом докладе министр обвиняется в унижении подчиненных, предъявлении необоснованных требований и создании "атмосферы страха".Предполагается, что доклад будет опубликован в пятницу, хотя лег на стол Джонсона еще два месяца назад. Газета пишет, что публикация стала возможной из-за утечки в СМИ содержания документа.По мнению издания, увольнение Патель даже после огласки скандала выглядит маловероятным.
https://ria.ru/20201119/sotsseti-1585315921.html
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