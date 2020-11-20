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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201120/temrezov-1585475682.html
Темрезов: в столице КЧР зафиксирован рекорд рождаемости
Темрезов: в столице КЧР зафиксирован рекорд рождаемости
В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальных... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:54
2020-11-20T11:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.В предыдущие годы в республиканском центре рождалось в среднем полторы тысяч детей.Темрезов поздравил всех земляков, ставших родителями в этом году. "Итак, 2050 семей стали счастливее в этом году, и это, учитывая, что впереди еще полтора месяца, соответственно еще ждем прибавления. Желаю маленьким землячкам и их родителям крепкого здоровья, благополучия и добра", - написал глава КЧР.
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рашид темрезов

Темрезов: в столице КЧР зафиксирован рекорд рождаемости

11:54 20.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
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ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.
"В 2020 году зафиксирован рекорд рождаемости в столице Карачаево-Черкесии - Черкесске: городской загс зарегистрировал 2050 актовых записей̆ о рождении детей - максимальное количество с 1926 года", - отметил глава республики.
© Фото : пресс-служба главы КЧРНаграждение родителей в Черкесске
Награждение родителей в Черкесске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : пресс-служба главы КЧР
Награждение родителей в Черкесске
В предыдущие годы в республиканском центре рождалось в среднем полторы тысяч детей.
Темрезов поздравил всех земляков, ставших родителями в этом году.
"Итак, 2050 семей стали счастливее в этом году, и это, учитывая, что впереди еще полтора месяца, соответственно еще ждем прибавления. Желаю маленьким землячкам и их родителям крепкого здоровья, благополучия и добра", - написал глава КЧР.
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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До 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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