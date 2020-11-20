https://ria.ru/20201120/temrezov-1585475682.html
Темрезов: в столице КЧР зафиксирован рекорд рождаемости
Темрезов: в столице КЧР зафиксирован рекорд рождаемости
В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальных... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:54
2020-11-20T11:54
2020-11-20T11:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.В предыдущие годы в республиканском центре рождалось в среднем полторы тысяч детей.Темрезов поздравил всех земляков, ставших родителями в этом году. "Итак, 2050 семей стали счастливее в этом году, и это, учитывая, что впереди еще полтора месяца, соответственно еще ждем прибавления. Желаю маленьким землячкам и их родителям крепкого здоровья, благополучия и добра", - написал глава КЧР.
https://ria.ru/20201120/remont-1585470674.html
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рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости
. В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов
на своей странице в социальных сетях.
"В 2020 году зафиксирован рекорд рождаемости в столице Карачаево-Черкесии - Черкесске: городской загс зарегистрировал 2050 актовых записей̆ о рождении детей - максимальное количество с 1926 года", - отметил глава республики.
В предыдущие годы в республиканском центре рождалось в среднем полторы тысяч детей.
Темрезов поздравил всех земляков, ставших родителями в этом году.
"Итак, 2050 семей стали счастливее в этом году, и это, учитывая, что впереди еще полтора месяца, соответственно еще ждем прибавления. Желаю маленьким землячкам и их родителям крепкого здоровья, благополучия и добра", - написал глава КЧР.