https://ria.ru/20201120/temrezov-1585475682.html

Темрезов: в столице КЧР зафиксирован рекорд рождаемости

Темрезов: в столице КЧР зафиксирован рекорд рождаемости

В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальных... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:54

2020-11-20T11:54

2020-11-20T11:54

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии впервые с начала прошлого века родилось больше 2050 детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.В предыдущие годы в республиканском центре рождалось в среднем полторы тысяч детей.Темрезов поздравил всех земляков, ставших родителями в этом году. "Итак, 2050 семей стали счастливее в этом году, и это, учитывая, что впереди еще полтора месяца, соответственно еще ждем прибавления. Желаю маленьким землячкам и их родителям крепкого здоровья, благополучия и добра", - написал глава КЧР.

https://ria.ru/20201120/remont-1585470674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов