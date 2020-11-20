https://ria.ru/20201120/sputnik-1585624425.html
Частная компания в Уругвае хочет купить 1,5 миллиона доз "Спутника V"
Частная компания в Уругвае хочет купить 1,5 миллиона доз "Спутника V"
Медицинский центр Casmu сообщил о достижении договоренности с РФПИ о поставках в Уругвай 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", в Латинской Америке... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:53
2020-11-20T23:53
2020-11-20T23:53
распространение нового коронавируса
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
уругвай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_f7af084fd0aa96df37e5ec5db9ad1fcf.jpg
МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Медицинский центр Casmu сообщил о достижении договоренности с РФПИ о поставках в Уругвай 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", в Латинской Америке надеются получить их в январе 2021 года после одобрения со стороны ВОЗПо словам Родригеса, они ожидают завершения третьей фазы клинических испытаний и одобрения ВОЗ для того, чтобы начать дистрибуцию.В середине октября правительство Уругвая объявило об участии в международном механизме Covax Всемирной организации здравоохранения для закупки 1,5 миллиона доз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
латинская америка
уругвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1ab684396dc9f5ee9dc6715d26669718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, уругвай, в мире