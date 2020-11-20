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Частная компания в Уругвае хочет купить 1,5 миллиона доз "Спутника V"
Частная компания в Уругвае хочет купить 1,5 миллиона доз "Спутника V"
Медицинский центр Casmu сообщил о достижении договоренности с РФПИ о поставках в Уругвай 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", в Латинской Америке... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:53
2020-11-20T23:53
распространение нового коронавируса
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
уругвай
в мире
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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Медицинский центр Casmu сообщил о достижении договоренности с РФПИ о поставках в Уругвай 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", в Латинской Америке надеются получить их в январе 2021 года после одобрения со стороны ВОЗПо словам Родригеса, они ожидают завершения третьей фазы клинических испытаний и одобрения ВОЗ для того, чтобы начать дистрибуцию.В середине октября правительство Уругвая объявило об участии в международном механизме Covax Всемирной организации здравоохранения для закупки 1,5 миллиона доз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, уругвай, в мире

Частная компания в Уругвае хочет купить 1,5 миллиона доз "Спутника V"

23:53 20.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Медицинский центр Casmu сообщил о достижении договоренности с РФПИ о поставках в Уругвай 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", в Латинской Америке надеются получить их в январе 2021 года после одобрения со стороны ВОЗ

"Мы подписали соглашение и стали местным представителем вакцины "Спутник V" ... Компания зарезервировала вакцину для полутора миллионов человек, по две дозы", - заявил в интервью радио Oriental президент Casmu Рауль Родригес.

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По словам Родригеса, они ожидают завершения третьей фазы клинических испытаний и одобрения ВОЗ для того, чтобы начать дистрибуцию.
В середине октября правительство Уругвая объявило об участии в международном механизме Covax Всемирной организации здравоохранения для закупки 1,5 миллиона доз.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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Распространение нового коронавирусаЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗУругвайВ мире
 
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