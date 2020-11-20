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Частная компания в Уругвае хочет купить 1,5 миллиона доз "Спутника V"

Частная компания в Уругвае хочет купить 1,5 миллиона доз "Спутника V"

Медицинский центр Casmu сообщил о достижении договоренности с РФПИ о поставках в Уругвай 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", в Латинской Америке... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:53

2020-11-20T23:53

2020-11-20T23:53

распространение нового коронавируса

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

уругвай

в мире

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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Медицинский центр Casmu сообщил о достижении договоренности с РФПИ о поставках в Уругвай 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", в Латинской Америке надеются получить их в январе 2021 года после одобрения со стороны ВОЗПо словам Родригеса, они ожидают завершения третьей фазы клинических испытаний и одобрения ВОЗ для того, чтобы начать дистрибуцию.В середине октября правительство Уругвая объявило об участии в международном механизме Covax Всемирной организации здравоохранения для закупки 1,5 миллиона доз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

латинская америка

уругвай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, уругвай, в мире