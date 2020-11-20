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Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье

Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье

Снежный покров в Московской области к утру субботы может достичь высоты в восемь сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:33

2020-11-20T18:33

2020-11-20T18:33

евгений тишковец

роман вильфанд

гидрометцентр

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снежный покров в Московской области к утру субботы может достичь высоты в восемь сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Вполне возможно, что уже завтра к утру высота снега в Московской области будет сантиметров до восьми. Это очень приятно. О том, как долго продержится этот снег, будет ясно позже. Идет зона осадков. Снег может быть и на западе, и на юге, то есть снег будет в Московской области", - сказал Вильфанд.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков - 58 миллиметров. По его словам, в пятницу в Москве выпадет около 3-5 миллиметров - это эквивалентно 3-5 сантиметрам высоты снежного покрова. Снегопад средней интенсивности ожидается и в воскресенье.

москва

московская область (подмосковье)

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евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество