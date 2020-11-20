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Москву в субботу заметет снегом
Москву в субботу заметет снегом
Снег пойдет в Москве в пятницу с 12.00, вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой, благодаря РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:48
2020-11-20T18:08
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снег пойдет в Москве в пятницу с 12.00, вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой, благодаря чему в субботу москвичей ждет зимний пейзаж, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она отметила, что за счет этого вечером местами возможно образование "снежного наката", температура воздуха с началом снегопада будет понижаться, в ночь на 21 ноября она будет отрицательной."И снег практически такой же интенсивности у нас продолжится завтра часов до 6 утра, и может добавиться еще 2-4 сантиметра снега. Поэтому завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет. Потому что температура воздуха весь день будет около нуля или слабоположительная", - сказала Позднякова.Она добавила, что единственным положительным моментом будет то, что суббота будет менее ветреным днем.Она добавила, что 23 ноября вновь в ночные часы возможен значимый видимый снег, который еще добавит высоты снежного покрова. "На всю следующую неделю у нас снег будет подсыпать и лежать на поверхности земли", - сказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москву в субботу заметет снегом

11:48 20.11.2020 (обновлено: 18:08 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖенщина на Красной площади в Москве
Женщина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снег пойдет в Москве в пятницу с 12.00, вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой, благодаря чему в субботу москвичей ждет зимний пейзаж, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"C 12 до 15 часов мы ждем, что у нас будет небольшой снежок, сначала это будет небольшой снежок, а усиление, чтобы можно было сказать, что это снегопад, у нас произойдет к вечеру, где-то после 17-18 часов, в разных частях Москвы по-разному. Мы ждем, что за это время с 12 дня до 9 часов вечера на город выпадет от 2 до 5 миллиметров осадков, то есть сформируется высота снега, выпадет снег высотой 2-4 сантиметра", - сказала Позднякова.
Она отметила, что за счет этого вечером местами возможно образование "снежного наката", температура воздуха с началом снегопада будет понижаться, в ночь на 21 ноября она будет отрицательной.
"И снег практически такой же интенсивности у нас продолжится завтра часов до 6 утра, и может добавиться еще 2-4 сантиметра снега. Поэтому завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет. Потому что температура воздуха весь день будет около нуля или слабоположительная", - сказала Позднякова.
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Она добавила, что единственным положительным моментом будет то, что суббота будет менее ветреным днем.
"Если сегодня у нас порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду, то завтра ветер 3-8 метров в секунду. Завтра будет более спокойный, по-настоящему зимний день со снежком и практически такая же погода будет у нас в воскресенье", - сказала Позднякова.
Она добавила, что 23 ноября вновь в ночные часы возможен значимый видимый снег, который еще добавит высоты снежного покрова. "На всю следующую неделю у нас снег будет подсыпать и лежать на поверхности земли", - сказала Позднякова.
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

Прохожие возле ГУМа в Москве
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

Прохожие на Красной площади в Москве
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Москве
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

Сотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

Прохожие на Красной площади в Москве
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

Мужчина убирает снег у Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

Прохожие на одной из улиц в Москве
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади.

Прохожие на Красной площади в Москве
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Уборочная машина на Васильевском спуске.

Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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