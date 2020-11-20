https://ria.ru/20201120/sneg-1585484088.html

Москву в субботу заметет снегом

Москву в субботу заметет снегом

Снег пойдет в Москве в пятницу с 12.00, вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой, благодаря РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:48

2020-11-20T11:48

2020-11-20T18:08

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снег пойдет в Москве в пятницу с 12.00, вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой, благодаря чему в субботу москвичей ждет зимний пейзаж, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она отметила, что за счет этого вечером местами возможно образование "снежного наката", температура воздуха с началом снегопада будет понижаться, в ночь на 21 ноября она будет отрицательной."И снег практически такой же интенсивности у нас продолжится завтра часов до 6 утра, и может добавиться еще 2-4 сантиметра снега. Поэтому завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет. Потому что температура воздуха весь день будет около нуля или слабоположительная", - сказала Позднякова.Она добавила, что единственным положительным моментом будет то, что суббота будет менее ветреным днем.Она добавила, что 23 ноября вновь в ночные часы возможен значимый видимый снег, который еще добавит высоты снежного покрова. "На всю следующую неделю у нас снег будет подсыпать и лежать на поверхности земли", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество