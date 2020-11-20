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Володин прокомментировал идею о новых штрафах за превышение скорости
Володин прокомментировал идею о новых штрафах за превышение скорости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею депутата Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час и заявил, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:53
2020-11-20T16:50
россия
авто
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею депутата Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час и заявил, что в палате это предложение не поддержат.Спикер добавил, что перед тем, как выдвигать такую инициативу, правильно было бы проработать ее с экспертами и автомобилистами, проконсультироваться с фракциями.Ранее в пятницу Васильев заявил агентству "Москва", что водителей необходимо штрафовать за превышение скорости на один километр в час, так как человек уже нарушает правила дорожного движения.Сейчас в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час и больше. В МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.Как заявил 7 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев, идею снизить нештрафуемый порог в ведомстве не поддерживают. По его словам, более существенную роль в обеспечении безопасности играет обустройство дорог: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие.
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россия, авто, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин прокомментировал идею о новых штрафах за превышение скорости

15:53 20.11.2020 (обновлено: 16:50 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею депутата Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час и заявил, что в палате это предложение не поддержат.
"Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до десяти километров. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до одного километра", — цитирует Володина сайт Госдумы.
Спикер добавил, что перед тем, как выдвигать такую инициативу, правильно было бы проработать ее с экспертами и автомобилистами, проконсультироваться с фракциями.
Ранее в пятницу Васильев заявил агентству "Москва", что водителей необходимо штрафовать за превышение скорости на один километр в час, так как человек уже нарушает правила дорожного движения.
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Как заявил 7 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев, идею снизить нештрафуемый порог в ведомстве не поддерживают. По его словам, более существенную роль в обеспечении безопасности играет обустройство дорог: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие.
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