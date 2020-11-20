Володин прокомментировал идею о новых штрафах за превышение скорости
15:53 20.11.2020 (обновлено: 16:50 20.11.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею депутата Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час и заявил, что в палате это предложение не поддержат.
"Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до десяти километров. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до одного километра", — цитирует Володина сайт Госдумы.
Спикер добавил, что перед тем, как выдвигать такую инициативу, правильно было бы проработать ее с экспертами и автомобилистами, проконсультироваться с фракциями.
Ранее в пятницу Васильев заявил агентству "Москва", что водителей необходимо штрафовать за превышение скорости на один километр в час, так как человек уже нарушает правила дорожного движения.
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Сейчас в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час и больше. В МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.
Как заявил 7 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев, идею снизить нештрафуемый порог в ведомстве не поддерживают. По его словам, более существенную роль в обеспечении безопасности играет обустройство дорог: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие.