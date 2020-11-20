https://ria.ru/20201120/shtraf-1585543409.html

Володин прокомментировал идею о новых штрафах за превышение скорости

Володин прокомментировал идею о новых штрафах за превышение скорости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею депутата Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час и заявил, РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:53

2020-11-20T15:53

2020-11-20T16:50

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вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею депутата Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час и заявил, что в палате это предложение не поддержат.Спикер добавил, что перед тем, как выдвигать такую инициативу, правильно было бы проработать ее с экспертами и автомобилистами, проконсультироваться с фракциями.Ранее в пятницу Васильев заявил агентству "Москва", что водителей необходимо штрафовать за превышение скорости на один километр в час, так как человек уже нарушает правила дорожного движения.Сейчас в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час и больше. В МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.Как заявил 7 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев, идею снизить нештрафуемый порог в ведомстве не поддерживают. По его словам, более существенную роль в обеспечении безопасности играет обустройство дорог: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие.

https://ria.ru/20200809/1575541485.html

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россия, авто, госдума рф, вячеслав володин, общество