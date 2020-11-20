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В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Агентством городских новостей "Москва" предложил ввести штрафы за превышение... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:39
2020-11-20T16:55
россия
авто
госдума рф
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Агентством городских новостей "Москва" предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час.Он отметил важность поимки лихачей за рулем для повышения культуры в обществе."Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", — пояснил депутат. Васильев подчеркнул, что чаще всего причиной ДТП становится именно превышение скорости. Отмена порога в 20 километров в час "полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах", уверен он.По мнению парламентария, нужно называть злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать режим скорости на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф."Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", — подытожил он.Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в комментарии для РИА Новости заявил, что идея Васильева — его личная инициатива, а ЕР не поддержит такой законопроект, если его внесут на рассмотрение. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до десяти километров в час. Сейчас автомобилистов в России штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час.
https://ria.ru/20201013/shtraf-1579546614.html
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россия, авто, госдума рф, владимир колокольцев, общество

В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

10:39 20.11.2020 (обновлено: 16:55 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Агентством городских новостей "Москва" предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час.
Он отметил важность поимки лихачей за рулем для повышения культуры в обществе.
"Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", — пояснил депутат.
Васильев подчеркнул, что чаще всего причиной ДТП становится именно превышение скорости. Отмена порога в 20 километров в час "полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах", уверен он.
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По мнению парламентария, нужно называть злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать режим скорости на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф.
"Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", — подытожил он.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в комментарии для РИА Новости заявил, что идея Васильева — его личная инициатива, а ЕР не поддержит такой законопроект, если его внесут на рассмотрение.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до десяти километров в час. Сейчас автомобилистов в России штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час.
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