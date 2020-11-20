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Совфед поддержит увеличение штрафов за незаконную агитацию
Совфед поддержит увеличение штрафов за незаконную агитацию
Совет Федерации поддержит закон, предусматривающий увеличение до 500 тысяч рублей штрафов за незаконную агитацию, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:31
2020-11-20T14:34
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации поддержит закон, предусматривающий увеличение до 500 тысяч рублей штрафов за незаконную агитацию, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Депутаты от "Единой России" внесли в пятницу в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей."Инициатива правильная, Совфед поддержит", - сказал Клишас.
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андрей клишас, совет федерации рф, политика

Совфед поддержит увеличение штрафов за незаконную агитацию

14:31 20.11.2020 (обновлено: 14:34 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации поддержит закон, предусматривающий увеличение до 500 тысяч рублей штрафов за незаконную агитацию, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Депутаты от "Единой России" внесли в пятницу в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.
"Инициатива правильная, Совфед поддержит", - сказал Клишас.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
 
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