https://ria.ru/20201120/shtraf-1585522813.html

Совфед поддержит увеличение штрафов за незаконную агитацию

Совфед поддержит увеличение штрафов за незаконную агитацию

Совет Федерации поддержит закон, предусматривающий увеличение до 500 тысяч рублей штрафов за незаконную агитацию, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:31

2020-11-20T14:31

2020-11-20T14:34

андрей клишас

совет федерации рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/79/1563537969_0:198:2966:1866_1400x0_80_0_0_19fef057c086dcf67f67844ee6487cd3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации поддержит закон, предусматривающий увеличение до 500 тысяч рублей штрафов за незаконную агитацию, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Депутаты от "Единой России" внесли в пятницу в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей."Инициатива правильная, Совфед поддержит", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, политика