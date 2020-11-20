https://ria.ru/20201120/shtraf-1585509085.html

Эксперт раскритиковал идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Эксперт раскритиковал идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Автоэксперт Петр Баканов раскритиковал идею депутата Госдумы Александра Васильева ввести штраф для водителей за превышение скорости на один километр в час. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:33

2020-11-20T13:33

2020-11-20T16:00

россия

авто

госдума рф

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Автоэксперт Петр Баканов раскритиковал идею депутата Госдумы Александра Васильева ввести штраф для водителей за превышение скорости на один километр в час.Если пойти на такой шаг при нынешнем состоянии дорожной сети, то, как полагает Баканов, "мы получим шквал жалоб от недовольных автомобилистов по всей стране абсолютно".Нештрафуемый порог, как считает Баканов, позволяет водителям ездить с комфортной для конкретной дороги скоростью. Кроме того, для некоторых улиц такой порог необходим, чтобы избежать пробок или заторов.Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать за превышение скорости даже на один километр в час. По мнению депутата, любой человек, который нарушает скоростной режим даже на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Отмена нештрафуемого порога скорости в 20 километров в час, а также штрафы за нарушение на один километр в час могут изменить ситуацию на дорогах.Сейчас в России водителей штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час. В МВД регулярно поступают предложения о снижении нештрафуемого порога скорости в 20 километров в час. Однако в начале ноября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не поддерживает эту идею.

https://ria.ru/20200807/1575493571.html

https://ria.ru/20201118/elektrosamokat-1585101249.html

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россия, авто, госдума рф, владимир колокольцев, общество