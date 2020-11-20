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Федеральное агентство связи (Россвязь)
Федеральное агентство связи (Россвязь)
Федеральное агентство связи (Россвязь) – федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший функции по управлению государственным имуществом и оказанию... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:31
2020-11-20T12:31
россия
федеральное агентство связи (россвязь)
справки
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Федеральное агентство связи (Россвязь) – федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания.Россвязь была создана в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и действовала на основании положения о федеральном агентстве связи, утвержденного постановлением правительства РФ 30 июня 2004 года. Федеральному агентству связи были переданы правоприменительные функции, функции по оказанию государственных услуг и по управлению имуществом в сфере почты и телекоммуникаций упраздненного министерства РФ по связи и информатизации. Россвязь находилась в ведении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифра). Агентство осуществляло следующие основные полномочия в установленной сфере деятельности:– организация выполнения мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи РФ при чрезвычайных ситуациях; организация издания и распространения государственных знаков почтовой оплаты; организация системы сертификации в области связи, включающей в себя органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; организация обеспечения проведения международной процедуры координации использования радиочастотных присвоений, в том числе орбитально-частотных позиций для космических аппаратов;– рассмотрение заявлений и принятие решений о выделении ресурса нумерации; – ведение регистрации деклараций о соответствии средств связи и реестра сертификатов соответствия системы сертификации в области связи;– осуществление мероприятий по обеспечению возмещения операторам почтовой связи убытков, причиненных в результате оказания ими универсальных услуг почтовой связи; формирование Государственной коллекции знаков почтовой оплаты; в случаях, установленных федеральными законами, изъятие, передачу и переоформление выделенного ресурса нумерации; обеспечение работ по учету ресурса нумерации, а также по формированию и ведению реестра нумерации российской системы и плана нумерации; присвоение почтовых индексов объектам федеральной почтовой связи на территории Российской Федерации;– осуществление функций государственного заказчика научно-технических и инвестиционных программ и проектов в установленной сфере деятельности;– взаимодействие в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;– осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;– обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе деятельности агентства;– осуществление иных функции по оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами президента и правительства РФ.Подведомственных органов государственной власти, территориальных органов, а также зарубежных представительств Россвязь не имело.Подготовку кадров для инфокоммуникационной отрасли в Россвязи осуществляли четыре подведомственных образовательных организации – Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).Руководитель Россвязи – Олег Духовницкий.20 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства связи. Ликвидация агентства происходит в рамках оптимизации структуры Минцифры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, федеральное агентство связи (россвязь), справки

Федеральное агентство связи (Россвязь)

12:31 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФрагмент фасада здания Центрального телеграфа в Москве
Фрагмент фасада здания Центрального телеграфа в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Федеральное агентство связи (Россвязь) – федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания.
Россвязь была создана в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и действовала на основании положения о федеральном агентстве связи, утвержденного постановлением правительства РФ 30 июня 2004 года.
Федеральному агентству связи были переданы правоприменительные функции, функции по оказанию государственных услуг и по управлению имуществом в сфере почты и телекоммуникаций упраздненного министерства РФ по связи и информатизации.
Россвязь находилась в ведении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифра).
Агентство осуществляло следующие основные полномочия в установленной сфере деятельности:
– организация выполнения мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи РФ при чрезвычайных ситуациях; организация издания и распространения государственных знаков почтовой оплаты; организация системы сертификации в области связи, включающей в себя органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; организация обеспечения проведения международной процедуры координации использования радиочастотных присвоений, в том числе орбитально-частотных позиций для космических аппаратов;
– рассмотрение заявлений и принятие решений о выделении ресурса нумерации;
– ведение регистрации деклараций о соответствии средств связи и реестра сертификатов соответствия системы сертификации в области связи;
– осуществление мероприятий по обеспечению возмещения операторам почтовой связи убытков, причиненных в результате оказания ими универсальных услуг почтовой связи; формирование Государственной коллекции знаков почтовой оплаты; в случаях, установленных федеральными законами, изъятие, передачу и переоформление выделенного ресурса нумерации; обеспечение работ по учету ресурса нумерации, а также по формированию и ведению реестра нумерации российской системы и плана нумерации; присвоение почтовых индексов объектам федеральной почтовой связи на территории Российской Федерации;
– осуществление функций государственного заказчика научно-технических и инвестиционных программ и проектов в установленной сфере деятельности;
– взаимодействие в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
– осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
– обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе деятельности агентства;
– осуществление иных функции по оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами президента и правительства РФ.
Подведомственных органов государственной власти, территориальных органов, а также зарубежных представительств Россвязь не имело.
Подготовку кадров для инфокоммуникационной отрасли в Россвязи осуществляли четыре подведомственных образовательных организации – Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).
Руководитель Россвязи – Олег Духовницкий.
20 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства связи. Ликвидация агентства происходит в рамках оптимизации структуры Минцифры.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияФедеральное агентство связи (Россвязь)Справки
 
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