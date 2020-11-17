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В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи
В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи
В правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:57
2020-11-17T08:57
михаил мишустин
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
госдума рф
александр хинштейн
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Как пояснил парламентарий, возможность сокращения федеральных агентств рассматривается в рамках оптимизации структуры Минцифры.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящей реформе системы госуправления, которая начнется с 1 января 2021 года. По его словам, реформу постоянно переносили, однако откладывать ее больше нельзя.Как объяснили в пресс-службе правительства, реформа предполагает сокращение штата центральных аппаратов федеральных органов на пять процентов, территориальных – на десять. Освободившиеся средства было решено оставить в фондах оплаты труда.
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михаил мишустин, федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), госдума рф, александр хинштейн, политика

В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

08:57 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Как пояснил парламентарий, возможность сокращения федеральных агентств рассматривается в рамках оптимизации структуры Минцифры.
"К службе (Роскомнадзору – Прим. ред.) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается", - цитируют Хинштейна "Известия".
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящей реформе системы госуправления, которая начнется с 1 января 2021 года. По его словам, реформу постоянно переносили, однако откладывать ее больше нельзя.
Как объяснили в пресс-службе правительства, реформа предполагает сокращение штата центральных аппаратов федеральных органов на пять процентов, территориальных – на десять. Освободившиеся средства было решено оставить в фондах оплаты труда.
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Михаил МишустинФедеральное агентство связи (Россвязь)Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Госдума РФАлександр ХинштейнПолитика
 
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