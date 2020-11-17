https://ria.ru/20201117/likvidatsiya-1584933992.html

В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

В правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:57

2020-11-17T08:57

2020-11-17T08:57

михаил мишустин

федеральное агентство связи (россвязь)

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

госдума рф

александр хинштейн

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Как пояснил парламентарий, возможность сокращения федеральных агентств рассматривается в рамках оптимизации структуры Минцифры.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящей реформе системы госуправления, которая начнется с 1 января 2021 года. По его словам, реформу постоянно переносили, однако откладывать ее больше нельзя.Как объяснили в пресс-службе правительства, реформа предполагает сокращение штата центральных аппаратов федеральных органов на пять процентов, территориальных – на десять. Освободившиеся средства было решено оставить в фондах оплаты труда.

https://ria.ru/20201116/reforma-1584852424.html

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михаил мишустин, федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), госдума рф, александр хинштейн, политика