https://ria.ru/20201120/rospechat-1585480411.html
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:36
2020-11-20T11:36
2020-11-20T11:36
россия
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
справки
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Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) было образовано 9 марта 2004 года указом президента Российской Федерации.Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям находилось в ведении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Роспечать в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года, осуществляло полномочия по следующим направлениям: – оказание на конкурсной основе государственной поддержки производства и/или распространения и тиражирования социально значимой продукции СМИ, создания и поддержания в сети Интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение;– оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование отбираемых в соответствии с критериями, устанавливаемыми агентством, социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению– принятие решений об управлении находящимся в федеральной собственности фондом законченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов);– экономический анализ деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждение экономических показателей их деятельности, проведение в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса; – организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в сфере печати, издательской и полиграфической деятельности, в области электронных средств массовой информации и др.;– реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на их развитие, включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности. Роспечать также осуществляло иные функции в установленной сфере деятельности.Роспечать не имело в своей структуре как представительств за рубежом, так и территориальных органов в субъектах Российской Федерации, подведомственных органов, а также не являлось учредителем образовательных организаций.Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям возглавлял руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.С марта 2004 года должность руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям занимал Михаил Сеславинский. 20 ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Как отмечается в документе, опубликованном на сайте президента, такое решение приняли для оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности госслужащих, а также совершенствования госуправления в сфере связи и массовых коммуникаций. Правопреемником Роспечати назначили министерство цифрового развития. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), справки
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать
) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать
) было образовано 9 марта 2004 года
указом президента Российской Федерации.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям находилось в ведении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Роспечать
в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года, осуществляло полномочия по следующим направлениям:
– оказание на конкурсной основе государственной поддержки производства и/или распространения и тиражирования социально значимой продукции СМИ, создания и поддержания в сети Интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение;
– оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование отбираемых в соответствии с критериями, устанавливаемыми агентством, социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению
– принятие решений об управлении находящимся в федеральной собственности фондом законченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов);
– экономический анализ деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждение экономических показателей их деятельности, проведение в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
– организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в сфере печати, издательской и полиграфической деятельности, в области электронных средств массовой информации и др.;
– реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на их развитие, включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности.
Роспечать также осуществляло иные функции в установленной сфере деятельности.
Роспечать не имело в своей структуре как представительств за рубежом, так и территориальных органов в субъектах Российской Федерации, подведомственных органов, а также не являлось учредителем образовательных организаций.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям возглавлял руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
С марта 2004 года должность руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям занимал
Михаил Сеславинский.
20 ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ
об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Как отмечается в документе
, опубликованном на сайте президента, такое решение приняли для оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности госслужащих, а также совершенствования госуправления в сфере связи и массовых коммуникаций. Правопреемником Роспечати назначили министерство цифрового развития.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников