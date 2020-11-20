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Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
Казахстан намерен выйти из соглашения с Россией о порядке взаимодействия при пусках ракет из позиционного района Домбаровский, соответствующее постановление... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:42
2020-11-20T17:42
россия
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астана
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 20 ноя - РИА Новости. Казахстан намерен выйти из соглашения с Россией о порядке взаимодействия при пусках ракет из позиционного района Домбаровский, соответствующее постановление опубликовано в информационно-правовой системе.В октябре 2015 года Казахстан и Россия подписали данное межправительственное соглашение по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику. В 2016 году Казахстан начал работу по проведению внутригосударственных процедур по вступлению в силу данного соглашения, но с российской стороны была представлена позиция об отсутствии необходимости использования земельного участка на территории Казахстана."Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года", - говорится в тексте постановления.В документе отмечается, что "настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания".
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россия, владимир путин, астана, казахстан, в мире

Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет

17:42 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 20 ноя - РИА Новости. Казахстан намерен выйти из соглашения с Россией о порядке взаимодействия при пусках ракет из позиционного района Домбаровский, соответствующее постановление опубликовано в информационно-правовой системе.
В октябре 2015 года Казахстан и Россия подписали данное межправительственное соглашение по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику. В 2016 году Казахстан начал работу по проведению внутригосударственных процедур по вступлению в силу данного соглашения, но с российской стороны была представлена позиция об отсутствии необходимости использования земельного участка на территории Казахстана.
"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года", - говорится в тексте постановления.
В документе отмечается, что "настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания".
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