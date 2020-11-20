https://ria.ru/20201120/rabota-1585465935.html
Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
Сотрудники упраздняемых Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:26
2020-11-20T10:26
2020-11-20T10:34
михаил мишустин
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники упраздняемых Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры, говорится в сообщении министерства.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь). Их функции передаются в Минцифры."Задача Минцифры России сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства", - говорится в сообщении Минцифры.Там отметили, что реорганизация согласуется с административной реформой по централизации управления, объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20201120/szhr-1585464611.html
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михаил мишустин, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), общество