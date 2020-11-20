Инвестор из КНР вложит $330 млн. в производство удобрений в Татарстане
15:08 20.11.2020 (обновлено: 15:09 20.11.2020)
МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем инвестиций в проект резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical по созданию завода удобрений оценивается в 330 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ОЭЗ "Алабуга" по итогам седьмого заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
По итогам заседания проект резидента ОЭЗ "Алабуга" из КНР был включен в перечень перспективных проектов 2021 года.
"Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical - мировой лидер по производству меламина, который принял решение о реализации проекта на территории ОЭЗ "Алабуга" с планируемой годовой мощностью производства 140 тысяч тонн карбамида и 120 тысяч тонн меламина в год. Объем прямых иностранных инвестиций составит 330 миллионов долларов. Завод в ОЭЗ "Алабуга" будет использовать улучшенные технологии производства, разработанные центром исследования и разработок компании", - говорится в сообщении.
Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, за последние годы между Китаем и Татарстаном происходит постоянный обмен делегациями, налажена кооперация и подписаны меморандумы, в Казани открыто Генеральное консульство Китая. Интенсивное взаимодействие позволило начать реализацию таких крупных инвестиционных проектов как производство бытовой техники Haier, сотрудничество в области информационных технологий с компанией Huawei, в августе был запущен китайский такси-агрегатор DiDi, 11 ноября на Наблюдательном совете ОЭЗ "Алабуга" одобрен проект крупнейшего производителя холодильного оборудования Midea.
По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, потенциал, где можно развернуться китайским инвесторам, в России есть, в частности, это экономическая зона в Татарстане – Алабуга.
"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. На территории ОЭЗ действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей, объем налоговых и таможенных платежей за весь период деятельности составил 22,3 миллиарда рублей.