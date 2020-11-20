https://ria.ru/20201120/proizvodstvo-1585533155.html

Инвестор из КНР вложит $330 млн. в производство удобрений в Татарстане

Инвестор из КНР вложит $330 млн. в производство удобрений в Татарстане

Объем инвестиций в проект резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical по созданию завода... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:08

2020-11-20T15:08

2020-11-20T15:09

россия-китай: главное

китай

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем инвестиций в проект резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical по созданию завода удобрений оценивается в 330 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ОЭЗ "Алабуга" по итогам седьмого заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.По итогам заседания проект резидента ОЭЗ "Алабуга" из КНР был включен в перечень перспективных проектов 2021 года."Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical - мировой лидер по производству меламина, который принял решение о реализации проекта на территории ОЭЗ "Алабуга" с планируемой годовой мощностью производства 140 тысяч тонн карбамида и 120 тысяч тонн меламина в год. Объем прямых иностранных инвестиций составит 330 миллионов долларов. Завод в ОЭЗ "Алабуга" будет использовать улучшенные технологии производства, разработанные центром исследования и разработок компании", - говорится в сообщении.Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, за последние годы между Китаем и Татарстаном происходит постоянный обмен делегациями, налажена кооперация и подписаны меморандумы, в Казани открыто Генеральное консульство Китая. Интенсивное взаимодействие позволило начать реализацию таких крупных инвестиционных проектов как производство бытовой техники Haier, сотрудничество в области информационных технологий с компанией Huawei, в августе был запущен китайский такси-агрегатор DiDi, 11 ноября на Наблюдательном совете ОЭЗ "Алабуга" одобрен проект крупнейшего производителя холодильного оборудования Midea.По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, потенциал, где можно развернуться китайским инвесторам, в России есть, в частности, это экономическая зона в Татарстане – Алабуга."Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. На территории ОЭЗ действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей, объем налоговых и таможенных платежей за весь период деятельности составил 22,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html

китай

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, республика татарстан (татарстан)