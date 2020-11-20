Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201120/proizvodstvo-1585533155.html
Инвестор из КНР вложит $330 млн. в производство удобрений в Татарстане
Инвестор из КНР вложит $330 млн. в производство удобрений в Татарстане
Объем инвестиций в проект резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical по созданию завода... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:08
2020-11-20T15:09
россия-китай: главное
китай
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dee700413c912f44a97570d4ff60bc4b.jpg
МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем инвестиций в проект резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical по созданию завода удобрений оценивается в 330 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ОЭЗ "Алабуга" по итогам седьмого заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.По итогам заседания проект резидента ОЭЗ "Алабуга" из КНР был включен в перечень перспективных проектов 2021 года."Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical - мировой лидер по производству меламина, который принял решение о реализации проекта на территории ОЭЗ "Алабуга" с планируемой годовой мощностью производства 140 тысяч тонн карбамида и 120 тысяч тонн меламина в год. Объем прямых иностранных инвестиций составит 330 миллионов долларов. Завод в ОЭЗ "Алабуга" будет использовать улучшенные технологии производства, разработанные центром исследования и разработок компании", - говорится в сообщении.Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, за последние годы между Китаем и Татарстаном происходит постоянный обмен делегациями, налажена кооперация и подписаны меморандумы, в Казани открыто Генеральное консульство Китая. Интенсивное взаимодействие позволило начать реализацию таких крупных инвестиционных проектов как производство бытовой техники Haier, сотрудничество в области информационных технологий с компанией Huawei, в августе был запущен китайский такси-агрегатор DiDi, 11 ноября на Наблюдательном совете ОЭЗ "Алабуга" одобрен проект крупнейшего производителя холодильного оборудования Midea.По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, потенциал, где можно развернуться китайским инвесторам, в России есть, в частности, это экономическая зона в Татарстане – Алабуга."Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. На территории ОЭЗ действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей, объем налоговых и таможенных платежей за весь период деятельности составил 22,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html
китай
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_3582b4c51b4a95c6c4384494fa7a14aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, республика татарстан (татарстан)

Инвестор из КНР вложит $330 млн. в производство удобрений в Татарстане

15:08 20.11.2020 (обновлено: 15:09 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем инвестиций в проект резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical по созданию завода удобрений оценивается в 330 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ОЭЗ "Алабуга" по итогам седьмого заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
По итогам заседания проект резидента ОЭЗ "Алабуга" из КНР был включен в перечень перспективных проектов 2021 года.
"Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical - мировой лидер по производству меламина, который принял решение о реализации проекта на территории ОЭЗ "Алабуга" с планируемой годовой мощностью производства 140 тысяч тонн карбамида и 120 тысяч тонн меламина в год. Объем прямых иностранных инвестиций составит 330 миллионов долларов. Завод в ОЭЗ "Алабуга" будет использовать улучшенные технологии производства, разработанные центром исследования и разработок компании", - говорится в сообщении.
Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, за последние годы между Китаем и Татарстаном происходит постоянный обмен делегациями, налажена кооперация и подписаны меморандумы, в Казани открыто Генеральное консульство Китая. Интенсивное взаимодействие позволило начать реализацию таких крупных инвестиционных проектов как производство бытовой техники Haier, сотрудничество в области информационных технологий с компанией Huawei, в августе был запущен китайский такси-агрегатор DiDi, 11 ноября на Наблюдательном совете ОЭЗ "Алабуга" одобрен проект крупнейшего производителя холодильного оборудования Midea.
По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, потенциал, где можно развернуться китайским инвесторам, в России есть, в частности, это экономическая зона в Татарстане – Алабуга.
"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. На территории ОЭЗ действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей, объем налоговых и таможенных платежей за весь период деятельности составил 22,3 миллиарда рублей.
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 11:29Россия-Китай: Главное
Китай и Россия активизируют инвестиционное сотрудничество
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния