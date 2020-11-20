https://ria.ru/20201120/prigozhin-1585568652.html

Пригожин с Валерией ответили завистникам и критикам

Пригожин с Валерией ответили завистникам и критикам

Иосиф Пригожин разместил в своем Instagram пляжный снимок с Валерией. "Лично я не обижаюсь на тех, кто не способен радоваться чужому счастью", – подписал его... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:34

2020-11-20T18:34

2020-11-20T19:25

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин разместил в своем Instagram пляжный снимок с Валерией. "Лично я не обижаюсь на тех, кто не способен радоваться чужому счастью", – подписал его продюсер.Валерия также регулярно публикует на своей странице в соцсети красочные фото на фоне моря и пальм. Их поклонники (впрочем, как и недоброжелатели) знают: продюсер с певицей около месяца назад уехали в Дубай.Ранее отъезд звездной пары к морю и солнцу ироничным стихотворением уже комментировал в своем Instagram Сергей Шнуров.Теперь же, после очередных призывов (в том числе, и Пригожина) о необходимости помогать музыкантам в трудные времена, под солнечными снимками продюсера с певицей вновь стали появляться едкие комментарии.В частности, один из пользователей пишет: "Сначала говорить, что артистам не хватает денег, потом уехать в Дубай. А все, кто не понимает логику, видимо, и не способен радоваться чужому счастью... Ну да, наверное".Похожие комментарии встречаются и под фотографиями Валерии в соцсети.На один из них Валерия ответила: "Едем туда, где есть работа. Вас это расстраивает?"

https://ria.ru/20201120/valeriya-1584795314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)