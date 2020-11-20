https://ria.ru/20201120/prigozhin-1585568652.html
Пригожин с Валерией ответили завистникам и критикам
Пригожин с Валерией ответили завистникам и критикам
Иосиф Пригожин разместил в своем Instagram пляжный снимок с Валерией. "Лично я не обижаюсь на тех, кто не способен радоваться чужому счастью", – подписал его... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:34
2020-11-20T18:34
2020-11-20T19:25
шоубиз
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валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин разместил в своем Instagram пляжный снимок с Валерией. "Лично я не обижаюсь на тех, кто не способен радоваться чужому счастью", – подписал его продюсер.Валерия также регулярно публикует на своей странице в соцсети красочные фото на фоне моря и пальм. Их поклонники (впрочем, как и недоброжелатели) знают: продюсер с певицей около месяца назад уехали в Дубай.Ранее отъезд звездной пары к морю и солнцу ироничным стихотворением уже комментировал в своем Instagram Сергей Шнуров.Теперь же, после очередных призывов (в том числе, и Пригожина) о необходимости помогать музыкантам в трудные времена, под солнечными снимками продюсера с певицей вновь стали появляться едкие комментарии.В частности, один из пользователей пишет: "Сначала говорить, что артистам не хватает денег, потом уехать в Дубай. А все, кто не понимает логику, видимо, и не способен радоваться чужому счастью... Ну да, наверное".Похожие комментарии встречаются и под фотографиями Валерии в соцсети.На один из них Валерия ответила: "Едем туда, где есть работа. Вас это расстраивает?"
https://ria.ru/20201120/valeriya-1584795314.html
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знаменитости, звезды, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Иосиф Пригожин разместил
в своем Instagram пляжный снимок с Валерией. "Лично я не обижаюсь на тех, кто не способен радоваться чужому счастью", – подписал его продюсер.
Валерия также регулярно публикует на своей странице в соцсети красочные фото на фоне моря и пальм. Их поклонники (впрочем, как и недоброжелатели) знают: продюсер с певицей около месяца назад уехали в Дубай.
Ранее отъезд звездной пары к морю и солнцу ироничным стихотворением уже комментировал
в своем Instagram Сергей Шнуров.
Теперь же, после очередных призывов (в том числе, и Пригожина) о необходимости помогать
музыкантам в трудные времена, под солнечными снимками продюсера с певицей вновь стали появляться едкие комментарии.
В частности, один из пользователей пишет: "Сначала говорить, что артистам не хватает денег, потом уехать в Дубай. А все, кто не понимает логику, видимо, и не способен радоваться чужому счастью... Ну да, наверное".
Похожие комментарии встречаются и под фотографиями Валерии в соцсети.
На один из них Валерия ответила: "Едем туда, где есть работа. Вас это расстраивает?"