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Шоубиз
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Пригожин попросил власти о помощи для артистов
Пригожин попросил власти о помощи для артистов
Индустрия развлечений нуждается в поддержке, заявил продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:43
2020-11-17T19:10
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иосиф пригожин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Индустрия развлечений нуждается в поддержке, заявил продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он отметил, что во втором квартале предпринимателям оказывали господдержку, и попросил вновь снять с них налоговое бремя.Он подчеркнул, что сейчас есть "несметное" количество музыкантов, и обратил внимание на владельцев концертных площадок, которые терпят убытки из-за отсутствия мероприятий. Продюсер также подверг критике ограничения из-за коронавируса.Ранее о финансовых трудностях заявил ряд российских знаменитостей. Так, например, Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты первой необходимости.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти два миллиона человек, из них около полутора миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 34 тысячи человек. За последние сутки выявили около 23 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иосиф пригожин

Пригожин попросил власти о помощи для артистов

18:43 17.11.2020 (обновлено: 19:10 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Индустрия развлечений нуждается в поддержке, заявил продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что во втором квартале предпринимателям оказывали господдержку, и попросил вновь снять с них налоговое бремя.
"Что-то снять, перенести. Нужно найти какую-то формулу", — предложил Пригожин.
Он подчеркнул, что сейчас есть "несметное" количество музыкантов, и обратил внимание на владельцев концертных площадок, которые терпят убытки из-за отсутствия мероприятий. Продюсер также подверг критике ограничения из-за коронавируса.

"Ну, представьте себе, как может Большой театр при 25-процентной заполняемости отбивать эти деньги?" — добавил он.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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Ранее о финансовых трудностях заявил ряд российских знаменитостей. Так, например, Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты первой необходимости.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены почти два миллиона человек, из них около полутора миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 34 тысячи человек. За последние сутки выявили около 23 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иосиф Пригожин
 
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