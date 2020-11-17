https://ria.ru/20201117/help-1585062254.html

Пригожин попросил власти о помощи для артистов

Пригожин попросил власти о помощи для артистов

Индустрия развлечений нуждается в поддержке, заявил продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:43

2020-11-17T18:43

2020-11-17T19:10

шоубиз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иосиф пригожин

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Индустрия развлечений нуждается в поддержке, заявил продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он отметил, что во втором квартале предпринимателям оказывали господдержку, и попросил вновь снять с них налоговое бремя.Он подчеркнул, что сейчас есть "несметное" количество музыкантов, и обратил внимание на владельцев концертных площадок, которые терпят убытки из-за отсутствия мероприятий. Продюсер также подверг критике ограничения из-за коронавируса.Ранее о финансовых трудностях заявил ряд российских знаменитостей. Так, например, Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты первой необходимости.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти два миллиона человек, из них около полутора миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 34 тысячи человек. За последние сутки выявили около 23 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иосиф пригожин