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В ОП раскритиковали идею о штрафах за превышение на один километр в час
В ОП раскритиковали идею о штрафах за превышение на один километр в час
Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в разговоре с РИА Новости раскритиковал инициативу... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:47
2020-11-20T18:47
александр васильев (депутат)
общественная палата рф
общероссийский народный фронт
андрей исаев
единая россия
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в разговоре с РИА Новости раскритиковал инициативу штрафовать водителей за превышение скорости даже на один километр в час.Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев, в свою очередь, сказал РИА Новости, что это личная инициатива Васильева, и фракция ЕР не поддержит такой законопроект, если он будет внесен."Это неправильная инициатива. Более того, ее уже много раз обсуждали. Я не знаю, зачем поднимать один и тот же вопрос много раз, когда было уже много раз принято решение, что этого делать не надо", - прокомментировал инициативу Холодов.Общественник напомнил, что "никто не разрешал ехать в городе 80 километр в час"."Если произойдет ДТП со смертельным исходом и экспертиза будет определять, какая была скорость, то 61 километр в час - это уголовная статья. Но если он (водитель) где-то немного зазевался, где-то чуть больше было при попытке кого-то опередить, где-то спидометр врет у него в автомобиле, в этих во всех случаях мы водителя спасаем от обвинений, когда он неумышленно что-то нарушает", - уточнил Холодов.В свою очередь, инициативу прокомментировали в Общероссийском народном фронте, членом центрального штаба которого является депутат Васильев."Это частное мнение депутата Васильева. Похоже на мнение человека, редко оказывающегося за рулем", - цитирует пресс-служба ОНФ слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.Общественник добавил, что центральный штаб ОНФ сейчас сосредоточен на мониторинге лекарств в аптеках и "других первоочередных проблемах".
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александр васильев (депутат), общественная палата рф, общероссийский народный фронт, андрей исаев, единая россия, общество

В ОП раскритиковали идею о штрафах за превышение на один километр в час

18:47 20.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в разговоре с РИА Новости раскритиковал инициативу штрафовать водителей за превышение скорости даже на один километр в час.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев, в свою очередь, сказал РИА Новости, что это личная инициатива Васильева, и фракция ЕР не поддержит такой законопроект, если он будет внесен.
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Эксперт высмеял идею штрафовать за превышение на один километр в час
"Это неправильная инициатива. Более того, ее уже много раз обсуждали. Я не знаю, зачем поднимать один и тот же вопрос много раз, когда было уже много раз принято решение, что этого делать не надо", - прокомментировал инициативу Холодов.
Общественник напомнил, что "никто не разрешал ехать в городе 80 километр в час".
"Если произойдет ДТП со смертельным исходом и экспертиза будет определять, какая была скорость, то 61 километр в час - это уголовная статья. Но если он (водитель) где-то немного зазевался, где-то чуть больше было при попытке кого-то опередить, где-то спидометр врет у него в автомобиле, в этих во всех случаях мы водителя спасаем от обвинений, когда он неумышленно что-то нарушает", - уточнил Холодов.
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Автор идеи о штрафах за превышение на 1 км/ч прокомментировал инициативу
В свою очередь, инициативу прокомментировали в Общероссийском народном фронте, членом центрального штаба которого является депутат Васильев.
"Это частное мнение депутата Васильева. Похоже на мнение человека, редко оказывающегося за рулем", - цитирует пресс-служба ОНФ слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.
Общественник добавил, что центральный штаб ОНФ сейчас сосредоточен на мониторинге лекарств в аптеках и "других первоочередных проблемах".
 
Александр Васильев (депутат)Общественная палата РФОбщероссийский народный фронтАндрей ИсаевЕдиная РоссияОбщество
 
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