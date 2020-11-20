https://ria.ru/20201120/portrety-1585498165.html

В Кремле заверили, что инструкций о размещении портретов Путина нет

В Кремле заверили, что инструкций о размещении портретов Путина нет

Никаких инструкций об обязательном размещении портретов президента России Владимира Путина в государственных учреждениях нет и быть не может, заявил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:44

2020-11-20T12:44

2020-11-20T12:44

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких инструкций об обязательном размещении портретов президента России Владимира Путина в государственных учреждениях нет и быть не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали о конфликте в Петербурге, связанном с размещением портрета президента в здании одного муниципальных советов."Это никак не регламентировано. Никаких инструкций на этот счет нет и быть не может", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как сам президент относится к традиции обязательно вешать его портреты в зданиях органов власти.

https://ria.ru/20200901/chubays-1576570725.html

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дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, общество