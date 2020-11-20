Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/pomosch-1585549127.html
МЧС направит две автоколонны с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах
МЧС направит две автоколонны с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах
МЧС России направит в пятницу в Нагорный Карабах две автомобильные колонны с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:13
2020-11-20T16:27
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585551598_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_f3c1c4892d094bf593625edec559dd6c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России направит в пятницу в Нагорный Карабах две автомобильные колонны с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Двадцатого ноября МЧС России отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для доставки гуманитарной помощи в Степанакерт сформированы две автоколонны.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201120/tsentr-1585499946.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585551598_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_1271f1c93d6216d8d67dddbd61be94ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире

МЧС направит две автоколонны с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах

16:13 20.11.2020 (обновлено: 16:27 20.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииАвтомобили МЧС России с гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России направит в пятницу в Нагорный Карабах две автомобильные колонны с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Двадцатого ноября МЧС России отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС РоссииАвтомобили МЧС России с гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : МЧС России
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха
Ведомство отмечает, что для доставки гуманитарной помощи в Степанакерт сформированы две автоколонны.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:54Ситуация в Нагорном Карабахе
В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния