https://ria.ru/20201120/pomosch-1585549127.html

МЧС направит две автоколонны с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах

МЧС направит две автоколонны с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах

МЧС России направит в пятницу в Нагорный Карабах две автомобильные колонны с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:13

2020-11-20T16:13

2020-11-20T16:27

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России направит в пятницу в Нагорный Карабах две автомобильные колонны с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Двадцатого ноября МЧС России отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для доставки гуманитарной помощи в Степанакерт сформированы две автоколонны.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201120/tsentr-1585499946.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире