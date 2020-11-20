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МЧС направит две автоколонны с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах
МЧС направит две автоколонны с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах
МЧС России направит в пятницу в Нагорный Карабах две автомобильные колонны с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:13
2020-11-20T16:13
2020-11-20T16:27
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России направит в пятницу в Нагорный Карабах две автомобильные колонны с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Двадцатого ноября МЧС России отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для доставки гуманитарной помощи в Степанакерт сформированы две автоколонны.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201120/tsentr-1585499946.html
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире