https://ria.ru/20201120/pensiya-1585542275.html

"Справедливая Россия" удалила сообщение о провале пенсионной системы

"Справедливая Россия" удалила сообщение о провале пенсионной системы

Сообщения о провале действующей в РФ пенсионной системы и призывом к ее замене в пятницу исчезло с сайта партии "Справедливой России", а также из ее соцсетей. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:49

2020-11-20T15:49

2020-11-20T15:49

елена тополева-солдунова

сергей миронов

справедливая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153163/13/1531631377_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1e7a8b482485c4e920fc69783e506fd1.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сообщения о провале действующей в РФ пенсионной системы и призывом к ее замене в пятницу исчезло с сайта партии "Справедливой России", а также из ее соцсетей.Накануне пресс-служба СР сообщила, что ее глава Сергей Миронов заявил о провале пенсионной реформы и о том, что "косметические правки" не спасут ее от банкротства, так как она нуждается в "масштабной ревизии". Также лидер СР отметил, что "идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась". По его мнению, необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.Председатель общественного совета при Минтруде РФ Елена Тополева-Солдунова рассказала РИА Новости, что подход к пенсионной системе через создание фондов признан правильным во многих странах мира, а выплата пенсий из бюджета "архаична", к тому же не представлены расчеты того, как это отразится на бюджете страны.РИА Новости не удалось получить комментарии пресс-службы партии по поводу мнения Миронова, а также исчезновения сообщений с сайта.

https://ria.ru/20201118/pensiya-1585115150.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена тополева-солдунова, сергей миронов, справедливая россия, общество