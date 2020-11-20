https://ria.ru/20201120/pensiya-1585542275.html
"Справедливая Россия" удалила сообщение о провале пенсионной системы
"Справедливая Россия" удалила сообщение о провале пенсионной системы
Сообщения о провале действующей в РФ пенсионной системы и призывом к ее замене в пятницу исчезло с сайта партии "Справедливой России", а также из ее соцсетей. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:49
2020-11-20T15:49
2020-11-20T15:49
елена тополева-солдунова
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сообщения о провале действующей в РФ пенсионной системы и призывом к ее замене в пятницу исчезло с сайта партии "Справедливой России", а также из ее соцсетей.Накануне пресс-служба СР сообщила, что ее глава Сергей Миронов заявил о провале пенсионной реформы и о том, что "косметические правки" не спасут ее от банкротства, так как она нуждается в "масштабной ревизии". Также лидер СР отметил, что "идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась". По его мнению, необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.Председатель общественного совета при Минтруде РФ Елена Тополева-Солдунова рассказала РИА Новости, что подход к пенсионной системе через создание фондов признан правильным во многих странах мира, а выплата пенсий из бюджета "архаична", к тому же не представлены расчеты того, как это отразится на бюджете страны.РИА Новости не удалось получить комментарии пресс-службы партии по поводу мнения Миронова, а также исчезновения сообщений с сайта.
https://ria.ru/20201118/pensiya-1585115150.html
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елена тополева-солдунова, сергей миронов, справедливая россия, общество