https://ria.ru/20201120/patriarkh-1585472874.html

Патриарх Кирилл в пятницу отмечает 74-летие

Патриарх Кирилл в пятницу отмечает 74-летие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в день своего 74-летия, совершит богослужение в храме святого князя Александра Невского в подмосковном... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:57

2020-11-20T10:57

2020-11-20T12:00

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в день своего 74-летия, совершит богослужение в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ."В день рождения предстоятеля Русской церкви я хотел бы вспомнить о том, что в это непростое время, когда мы столкнулись с вызовом распространения пандемии коронавируса, патриарх Кирилл благословил соблюдать меры безопасности на приходах и в монастырях, при этом призвал каждого священника продолжать совершение богослужений", - сказал РИА Новости председатель синодального отдела Владимир Легойда.По его словам, быть предстоятелем крупнейшей Православной церкви в мире - "служение, которое невозможно понести без благодатной помощи Божией, без молитвенной поддержки миллионов людей, которую, как он не раз говорил, чувствует наш патриарх".Ранее Легойда заявил, что Русская православная церковь пошла на "беспрецедентные меры безопасности", которые были регламентированы оперативно разработанными правилами. Так, в марте 2020 года, во время первой волны эпидемии, в РПЦ ввели новые правила причащения, помазания, благословения и дезинфекции богослужебных предметов. Например, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую "запивку" - давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Кроме того, в РПЦ регламентировали количество людей в храмах, а Пасху 2020 года в некоторых регионах страны встретили без прихожан.В октябре, во время "второй волны", патриарх Кирилл благословил "строго соблюдать" в храмах и монастырях известные правила, поскольку "в настоящее время это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".Во время одной из проповедей патриарх Кирилл назвал эпидемию коронавируса милостью Божией, поскольку это "может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога"."Если мы будем впадать в панику, терять человеческий образ, если даже эти сложные обстоятельства жизни не приведут нас к Богу, если мы в очередной раз потеряем шанс стать народом Божиим, тогда мы попадаем под власть человеческих кризисов", - говорил патриарх Кирилл.Патриарх Московский и вся Руси Кирилл (Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Как сказано на сайте РПЦ, дед будущего патриарха - иерей Василий Гундяев, узник Соловков, за церковную деятельность и борьбу с обновленчеством в 1920-40-х годах его сажали в тюрьму и ссылали. В 1965 году Владимир Гундяев поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1969 году пострижен в монахи митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым). В 1970 году иеромонах Кирилл с отличием окончил Ленинградскую духовную академию. В 1970-71 годах - преподаватель догматического богословия и личный секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. В 1971 году возведен в сан архимандрита. В 1971-1974 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. С 1984 года - архиепископ Смоленский и Вяземский. С 1986-го - управляющий приходами в Калининградской области. С 1988 года - архиепископ Смоленский и Калининградский. В 1991 году возведен в сан митрополита. С 1989 по 2009 годы - председатель Отдела внешних церковных сношений (Отдел внешних церковных связей), постоянный член Священного синода РПЦ.В 2009 году Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года.

https://ria.ru/20200327/1569266274.html

https://ria.ru/20201120/kirill-1585466515.html

https://ria.ru/20200821/patriarkh-1576105399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, александр невский, переделкино, справки