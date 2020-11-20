https://ria.ru/20201120/papa-1585618292.html

В Ватикане прокомментировали "папский лайк" под фото модели в Instagram

В Ватикане прокомментировали "папский лайк" под фото модели в Instagram

В Ватикане занимаются проверкой обстоятельств, связанных с появлением "папского" лайка под эротической фотографией бразильской модели Наталии Гариботто. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:22

2020-11-20T22:22

2020-11-20T23:52

папа римский

instagram

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

в мире

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ВАТИКАН, 20 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. В Ватикане занимаются проверкой обстоятельств, связанных с появлением "папского" лайка под эротической фотографией бразильской модели Наталии Гариботто."Мы разбираемся с происшедшим при помощи компетентной службы Instagram", — сказал в этой связи в пятницу журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.На фотографии, опубликованной 27-летней Гариботто в Instagram 6 октября, модель предстала в образе школьницы в короткой юбке и белых чулках. Неделю назад под этим фото появился лайк, якобы поставленный папой Римским Франциском. На следующий день он исчез, однако сам факт появления знака одобрения со стороны понтифика породил немало кривотолков.В Ватикане ясно дали понять, что представители Святого престола не имеют никакого отношения к этой истории и поэтому обратились за разъяснением по данному вопросу в администрацию соцсети. Несмотря на это, существует версия, что лайк решил поставить один из сотрудников, занимающийся ведением официального аккаунта понтифика в Instagram, но при этом он забыл перерегистрироваться и сделать это с собственной страницы.В результате Гариботто приобрела большую известность, а недоброжелатели папы Франциска использовали представившийся им случай, чтобы посмаковать эту ситуацию.В последние годы Святой престол уделяет особенно большое внимание работе в интернете, в частности в социальных сетях. Аккаунт понтифика в Twitter был запущен в Ватикане в декабре 2012 года еще при папе Римском Бенедикте XVI. Франциск поместил свое первое сообщение в этом микроблоге уже на пятый день после своего избрания на Апостольский престол. Папский аккаунт в Instagram @Franciscus был открыт в марте 2015 года, число его подписчиков составляет около 7,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20201025/vatikan-1581334945.html

https://ria.ru/20201111/roboty-1584168992.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, instagram, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире