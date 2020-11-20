https://ria.ru/20201120/otvar-1585535877.html

Ученые назвали напиток, помогающий бороться с коронавирусом

Ученые назвали напиток, помогающий бороться с коронавирусом

Группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена, Германия, выяснила, что чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:17

2020-11-20T15:17

2020-11-20T15:20

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

германия

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена, Германия, выяснила, что чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом, способным подавлять активность нового коронавируса. Препринт статьи опубликовал портал biorxiv. Исследование еще ожидает рецензии других экспертов.В ходе работы вирусологи инкубировали инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. При их приготовлении они сначала доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды в 60 градусов, чтобы обеспечить максимальное насыщение травяными компонентами.Исследователи выяснили, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно, чтобы значительно подавить воспроизводство коронавируса — такой результат наблюдался уже после получасовой обработки клеток. При этом удалось установить, что лечебный эффект достигается не за счет общего противовирусного эффекта, поскольку эти же отвары не оказали аналогичного эффекта на вирус простого герпеса.Ученые пришли к выводу, что такие чаи предположительно можно применять для профилактики коронавирусной инфекции, однако эту информацию еще предстоит оценить другим специалистам.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 56 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,3 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584787970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, германия, в мире