https://ria.ru/20201120/oppozitsiya-1585586009.html

Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры

Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры

Координационный совет оппозиции Белоруссии продолжает работать, внесение изменений в его работу и создание новых структур не планируются, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:31

2020-11-20T18:31

2020-11-20T19:22

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

светлана алексиевич

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии продолжает работать, внесение изменений в его работу и создание новых структур не планируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.Ранее член президиума КС белорусской оппозиции, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в интервью изданию Spiegel заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии больше не действует, создан новый совет, имена его членов держатся в тайне для их защиты. По ее словам, члены прежнего совета "либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или бежали". Общение членов нового совета ведется через социальные сети, заявила Алексиевич."Журналисты неправильно поняли слова Светланы. Никаких изменений в работу координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур", - отметили в пресс-службе.На вопрос, продолжает ли работать координационный совет, в пресс-службе ответили: "Конечно".Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила РИА Новости, что координационный совет не информировал команду политика о своем роспуске. "Нет, не информировали", - сказала Красулина. Она также отметила, что не знакома на данный момент с заявлением Алексиевич.В свою очередь член президиум КС, Павел Латушко заявил РИА Новости, что Алексиевич опровергла информацию о создании нового совета. "Я только что говорил со Светланой Алексиевич, и Светлана Алексиевич просила передать, что она полностью опровергает информацию о том, что она якобы заявила о создании какого бы то ни было параллельного совета. Она подтверждает свою позицию, что она является членом президиума координационного совета и координационный совет продолжает функционировать", - сказал Латушко.По его словам, Алексиевич пояснила, что журналист, который брал у нее интервью, "недопонял или переиначил ее слова". "То есть абсолютно она опровергает то, что она это говорила", - добавил собеседник агентства.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201119/protesty-1585430719.html

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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павел латушко, светлана тихановская, светлана алексиевич, белоруссия, в мире