https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

Нюрнбергский процесс (1945)

Нюрнбергский процесс (1945)

Развязанная нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией Вторая мировая война (1939-1945), в которую было втянуто 61 государство, свыше 80% РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:41

2020-11-20T00:41

2020-11-20T00:41

нюрнбергский процесс

вторая мировая война (1939-1945)

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/29834/57/298345700_0:242:2696:1759_1400x0_80_0_0_af59441d23a330f6ae6a22038a1bb8aa.jpg

Развязанная нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией Вторая мировая война (1939-1945), в которую было втянуто 61 государство, свыше 80% населения земного шара и военные действия которой велись на территории 40 государств, закончилась победой стран антифашистской коалиции. https://bigenc.ru/military_science/text/2335018 Эта война сопровождалась совершением нацистами беспрецедентными по масштабам преступлениями против человечества, что стало широко известно мировой общественности и требовало соответствующей юридической квалификации и осуждения. http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079487@cmsArticleОсуществил законное возмездие за преступления против человечества Нюрнбергский процесс – судебное разбирательство в отношении группы главных нацистских военных преступников – высших государственных и военных деятелей фашистской Германии. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=7219@morfDictionary Проходил во Дворце юстиции в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. https://bigenc.ru/law/text/2281796Нюрнбергский процесс осуществлял Международный военный трибунал (МВТ), созданный на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, которое базировалось на положении Московской декларации от 30 октября 1943 года об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства, подписанной руководителями СССР, США и Великобритании. http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489@cmsArticle В дальнейшем к соглашению присоединились еще 19 других стран-членов Антигитлеровской коалиции. Поэтому Международный военный трибунал стал с полным правом называться Судом народов. https://genproc.gov.ru/veterans/nuremberg/Организация и юрисдикция трибунала были определены его Уставом. Согласно этому документу, МВТ имел право судить и наказывать лица, которые, действуя в интересах европейских стран оси Рим (Италия) – Берлин (Германия) – Токио (Япония) индивидуально или в качестве членов организации, совершили преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех стран. Каждое государство назначило члена трибунала и его заместителя. https://velikaya_otechestvennaya_voyna.academic.ru/1467 От СССР членом трибунала был утвержден заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции Иона Никитченко, от США – бывший генеральный прокурор страны Фрэнсис Биддл, от Франции – профессор уголовного права Анри Доннедье де Вабр, от Великобритании – главный судья лорд Джеффри Лоренс, которого члены трибунала избрали его председательствующим. Аналогично организовался корпус главных обвинителей в рамках созданного Комитета по расследованию дел и обвинению главных военных преступников. Главными обвинителями были назначены: от СССР – прокурор Украинской ССР Роман Руденко; от США – судья Верховного суда страны Роберт Джексон; от Великобритании – Хартли Шоукросс; от Франции – Франсуа де Ментон, который в первые дни процесса отсутствовал и его заменял Шарль Дюбост, а в январе 1946 года вместо де Ментона был назначен Шампентье де Риб. Обвинение поддерживали (представляли доказательства, допрашивали свидетелей и подсудимых, давали заключения) заместители и помощники главных обвинителей. Процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался почти 11 месяцев. Он был построен на сочетании процессуальных порядков всех представленных в трибунале государств. Решения принимались большинством голосов. Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии:1. Герман Вильгельм Геринг – рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами Германии.2. Рудольф Гесс – заместитель Гитлера по руководству нацистской партией. 3. Иоахим фон Риббентроп – министр иностранных дел нацистской Германии. 4. Роберт Лей – один из видных фашистских руководителей, главарь так называемого "трудового фронта". 5. Вильгельм Кейтель – фельдмаршал, начальник штаба верховного главнокомандования Германии. 6. Эрнст Кальтенбруннер – обергруппенфюрер СС, начальник главного имперского управления безопасности (РСХА) и начальник полиции безопасности, ближайший помощник Гитлера.7. Альфред Розенберг – заместитель Гитлера по вопросам "духовной и идеологической" подготовки членов фашистской партии, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий.8. Ганс Франк – рейхслейтер фашисткой партии по правовым вопросам и президент германской академии права, затем имперский министр юстиции, генерал-губернатор Польши. 9. Вильгельм Фрик – министр внутренних дел Рейха. 10. Юлиус Штрейхер – один из организаторов фашисткой партии, "идеолог" антисемитизма, издатель ежедневной антисемитской газеты "Дер Штюрмер".11. Яльмар Шахт – основной советник Гитлера по вопросам экономики и финансам. 12. Вальтер Функ – заместитель имперского министра пропаганды, затем имперский министр экономики, президент рейхсбанка и генеральный уполномоченный по военной экономике. 13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах – директор и совладелец заводов Круппа, организатор перевооружения германской армии.14. Карл Дениц – гросс-адмирал, командующий подводным флотом, затем главнокомандующий военно-морскими силами Германии и приемник Гитлера на посту главы государства. 15. Эрих Редер – гросс-адмирал, главнокомандующий военно-морскими силами Германии (1935–1943), затем адмирал-инспектор военно-морского флота. 16. Бальдур фон Ширах – организатор и руководитель гитлеровской молодежной организации "Гитлерюгенд", гауляйтер Вены. 17. Фриц Заукель – обергруппенфюрер СС, генеральный уполномоченный по использованию рабочий силы. 18. Альфред Йодль – генерал-полковник, начальник штаба оперативного руководства верховного командования вооруженных сил Германии. 19. Франц фон Папен – крупнейший международный шпион и диверсант, один из организаторов захвата власти гитлеровцами, был посланником в Вене (Австрия) и послом в Турции. 20. Артур Зейсс-Инкварт – видный руководитель фашистской партии, имперский наместник Австрии, заместитель генерал-губернатора Польши, имперский уполномоченный по делам оккупированным Нидерландам. 21. Альберт Шпеер – имперский министр вооружений и боеприпасов. 22. Константин фон Нейрат – имперский министр без портфеля, председатель тайного совета министров и член имперского совета обороны, протектор Богемии и Моравии. 23. Ганс Фриче – начальник отдела внутренней прессы министерства пропаганды, затем руководитель отдела радиовещания. 24. Мартин Борман – глава партийной канцелярии, секретарь и ближайший советник Гитлера.Первый список обвиняемых был согласован еще 8 августа 1945 года в Лондоне (Великобритания). В него не вошли ни Гитлер, ни его ближайшие подчиненные Гиммлер и Геббельс, смерть которых была установлена.Обвиняемые являлись участниками всех крупных внутри- и внешнеполитических, а также военных событий с момента прихода Гитлера к власти. Обвинительное заключение, принятое Комитетом главных обвинителей, им было вручено на немецком языке 18 октября 1945 года. Обвинение предъявлялось в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны в целях установления мирового господства германского империализма, т.е. в преступлениях против мира; в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупированных стран, угоне гражданского населения в Германию для принудительных работ, убийствах заложников, разграблении общественной и частной собственности, бесцельном разрушении городов и деревень, разорении, не оправданном военной необходимостью, т.е. в военных преступлениях; в истреблении, порабощении, ссылках и других жестокостях, совершенных в отношении гражданского населения по политическим, расовым или религиозным мотивам, т.е. в преступлениях против человечности. https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/6540Во время процесса на скамье подсудимых отсутствовали Мартин Борман, судимый заочно (скрылся и не был разыскан), Роберт Лей, получивший копию обвинительного акта и покончивший с собой в тюремной камере в нюрнбергской тюрьме, Густав Крупп, признанный неизлечимо больным, в связи с чем его дело было приостановлено, а впоследствии прекращено из-за смерти. В связи с преступлениями подсудимых Трибунал также поставил вопрос о признании преступными организациями правительство, генеральный штаб и Верховное главнокомандование вермахта (ОКВ) нацистской Германии, руководство Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), охранные отряды (СС), включая службу безопасности (СД), штурмовые отряды (СА), государственную тайную полицию (гестапо).В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено свыше 300 тысяч письменных показаний и около трех тысяч документов, включая фото- и кинообвинения (в основном официальные документы германских министерств и ведомств, Верховного командования вермахта, Генштаба, военных концернов и банков, материалы из личных архивов). В конце процесса обвинением СССР был предоставлен фильм о концлагерях Майданек, Заксенхаузена, Аушвиц, снятый фронтовыми кинооператорами Красной армии.Подсудимые имели немецких адвокатов по своему выбору или по назначению Трибунала. В защиту организаций отдельно выступали восемь немецких адвокатов. Все, что говорилось на суде, стенографировалось, и на следующий же день обвинителям и защитникам вручались расшифрованные стенограммы. https://w.histrf.ru/articles/article/show/niurnbiergskii_tribunal Ни один из подсудимых не признал себя виновным. Обвиняемые и их адвокаты стремились доказать юридическую несостоятельность Устава Трибунала, взваливали всю ответственность за совершенные преступления на Гитлера, СС и гестапо, выдвигали встречные обвинения в адрес стран-учредителей Трибунала. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/216542Широкая гласность и открытость стали одним из основных принципов международного процесса: для присутствия в зале суда было выдано более 60 тысяч пропусков, многие из них – немцам, заседания велись одновременно на четырех языках – русском, английском, французском и немецком, прессу и радио ежедневно представляли около 250 журналистов из разных стран. Работу Нюренбергского процесса широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. https://ria.ru/20200710/1574147499.htmlПосле кропотливой и скрупулезной работы 30 сентября – 1 октября 1946 года трибунал огласил приговор, в котором были проанализированы принципы международного права, аргументы сторон, дана картина преступной деятельности целого государства на протяжении более чем 12 лет его существования. К смертной казни через повешение были приговорены 12 человек – Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Франк, Фрик, Кальтенбруннер, Штрейхер, Йодль, Заукель, Зейсс-Инкварт и Борман (заочно); к пожизненному тюремному заключению – Гесс, Функ и Редер; к тюремному заключению на 20 лет – Ширах и Шпеер, на 15 лет – Нейрат и на 10 лет – Дениц. Были оправданы Шахт, Папен и Фриче. Трибунал объявил преступными организации СС, СД, гестапо, руководящий состав национал-социалистической партии (НДСАП), но не признал таковыми СА, германское правительство, генштаб и верховное командование вермахта. Член Трибунала от СССР заявил в особом мнении о несогласии с решением о непризнании преступными этих организаций, с оправданием Шахта, Папена, Фриче и мягким приговором Гессу. После отклонения Контрольным Советом по Германии ходатайств осужденных о помиловании приговоренные к смертной казни были в ночь на 16 октября 1946 года повешены в Нюрнбергской тюрьме. Тела казненных и покончившего жизнь самоубийством за час до казни Геринга были сфотографированы и затем сожжены, а прах их развеян по ветру. Нормы международного права, признанные Уставом Трибунала и нашедшие выражение в его приговоре, подтверждены 11 декабря 1946 года Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Значение итогов Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. https://ria.ru/20201106/protsess-1583267667.html Впервые было признано, что положение главы государства, ведомства или армии, а также исполнение распоряжений правительства или преступного приказа не освобождают от уголовной ответственности. Международный военный трибунал мог бы внести еще больший вклад в общее дело Объединенных Наций, если бы его деятельность не ограничилась только одним процессом. Но изменившаяся политическая обстановка в мире, развязанная западными державами "холодная война" поставили под удар дальнейшее международное сотрудничество в судебном преследовании и наказании главных военных преступников Второй мировой войны. Советский Союз и Франция выступали за продолжение деятельности трибунала и, в частности, за немедленную подготовку второго процесса – процесса над крупными германскими промышленниками. Однако ни США, ни Великобритания не поддержали это предложение. http://www.spsl.nsc.ru/Fulltext/trugk/Nurnb.pdfВ 1946–1949 годах состоялись 12 судебных процессов, также получивших название "нюрнбергские" (над нацистскими врачами, судьями, сотрудниками министерства иностранных дел и др.). В отличие от главного процесса, эти дела слушал не Международный военный трибунал, а Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США.(Дополнительный источник – Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004. В 8 томах)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, вторая мировая война (1939-1945), справки, в мире