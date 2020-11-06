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РИА Новости и МХАТ имени Горького покажут проекты о Нюрнбергском процессе
РИА Новости и МХАТ имени Горького покажут проекты о Нюрнбергском процессе
В преддверии 75-летия с начала главного судебного процесса ХХ столетия — Нюрнбергского военного трибунала, два посвященных этому событию проекта будут... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:00
2020-11-06T11:00
мхат имени м. горького
риа новости
эдуард бояков
москва
нюрнберг
новости агентства
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МОСКВА, 6 ноя, — РИА Новости. В преддверии 75-летия с начала главного судебного процесса ХХ столетия — Нюрнбергского военного трибунала, два посвященных этому событию проекта будут презентованы 11 ноября в рамках пресс-конференции в Москве, на главной сцене МХАТ им. М. Горького (Тверской бульвар, 22).Основными темами пресс-конференции станут мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" и театральная премьера МХАТ "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева. Декорации пресс-конференции воспроизведут обстановку знаменитого "Зала 600" Дворца Правосудия в Нюрнберге, где проходил сам процесс.Участники пресс-конференции – режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова, драматург, крупнейший специалист по Нюрнбергскому процессу, автор пьесы "Нюрнбергский вальс" Александр Звягинцев и актриса Лиза Арзамасова, исполнительница главной роли в спектакле "Нюрнбергский вальс". Модератором пресс-конференции выступит заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.Время начала пресс-конференции — 10:30. Аккредитация для СМИ открыта до 18:00 10 ноября по адресам: press@mxat-teatr.ru; mpve@mxat-teatr.ru .Значение итогов Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. Проект "Нюрнберг. Начало мира" представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы и предоставит возможность пережить процесс день за днем: ключевые моменты трибунала и связанных с ним событий будут публиковаться на nuremberg.media в ежедневном режиме. Одна из ключевых задач проекта "Нюрнберг. Начало мира" — объединить в рамках портала экспертные и документальные доказательства факта геноцида советского народа в ходе Второй мировой войны. Портал проекта nuremberg.media откроется 19 ноября, накануне даты начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Материалы проекта будут доступны также на английском, немецком и французском языках.Проект продлится год — как почти год длился сам Нюрнбергский трибунал. В течение всего юбилейного года, в 2020 и 2021 гг., МХАТ им. М. Горького будет принимать активное участие в проекте "Нюрнберг. Начало мира".20 ноября в МХАТ им. М. Горького на Большой сцене состоится премьера спектакля "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева в постановке Греты Шушчевичуте. Новая постановка МХАТ — спектакль "большого стиля": в декорациях, которые воспроизводят интерьеры знаменитого "зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге, зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, станут свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика."Истории с одной стороны, эпической, с другой – глубоко лирической: о том, как на личном уровне происходит воссоединение разорванного революцией и гражданской войной "русского мира", — говорит художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.МХАТ им. М. Горького – крупнейший драматический театр страны со 123-летней историей. Со времен Шехтеля МХАТ существовал в уникальной архитектурной и дизайнерской среде. Здание МХАТ им. М. Горького, спроектированное архитектором В. Кубасовым на Тверском бульваре, — шедевр отечественного театрального зодчества 70-х годов.Художественный руководитель Эдуард Бояков заявил о 20 премьерах в сезоне 20/21, театр начал сотрудничать с А. Кончаловским, В. Крамером, М. Шемякиным, Е. Водолазкиным, А. Рубановым, С. Пускепалисом, А. Адасинским и другими крупными фигурами современной культуры, создал культурно-просветительский кластер "Открытые сцены", на площадках которого проходят спектакли, перформансы, лекции, концерты, выставки, читки.
https://ria.ru/20200710/1574175906.html
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РИА Новости
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мхат имени м. горького, риа новости, эдуард бояков, москва, нюрнберг, новости агентства

РИА Новости и МХАТ имени Горького покажут проекты о Нюрнбергском процессе

11:00 06.11.2020
 
© РИА НовостиМХАТ им. М. Горького представят проекты о Нюрнбергском процессе
МХАТ им. М. Горького представят проекты о Нюрнбергском процессе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 ноя, — РИА Новости. В преддверии 75-летия с начала главного судебного процесса ХХ столетия — Нюрнбергского военного трибунала, два посвященных этому событию проекта будут презентованы 11 ноября в рамках пресс-конференции в Москве, на главной сцене МХАТ им. М. Горького (Тверской бульвар, 22).
Основными темами пресс-конференции станут мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" и театральная премьера МХАТ "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева. Декорации пресс-конференции воспроизведут обстановку знаменитого "Зала 600" Дворца Правосудия в Нюрнберге, где проходил сам процесс.
Участники пресс-конференции – режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова, драматург, крупнейший специалист по Нюрнбергскому процессу, автор пьесы "Нюрнбергский вальс" Александр Звягинцев и актриса Лиза Арзамасова, исполнительница главной роли в спектакле "Нюрнбергский вальс". Модератором пресс-конференции выступит заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Время начала пресс-конференции — 10:30. Аккредитация для СМИ открыта до 18:00 10 ноября по адресам: press@mxat-teatr.ru; mpve@mxat-teatr.ru .
Открытие выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 15:4075 лет Великой Победы
Без срока давности: в Москве открылась выставка о Нюрнбергском процессе
Значение итогов Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. Проект "Нюрнберг. Начало мира" представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы и предоставит возможность пережить процесс день за днем: ключевые моменты трибунала и связанных с ним событий будут публиковаться на nuremberg.media в ежедневном режиме.
Одна из ключевых задач проекта "Нюрнберг. Начало мира" — объединить в рамках портала экспертные и документальные доказательства факта геноцида советского народа в ходе Второй мировой войны. Портал проекта nuremberg.media откроется 19 ноября, накануне даты начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Материалы проекта будут доступны также на английском, немецком и французском языках.
Проект продлится год — как почти год длился сам Нюрнбергский трибунал. В течение всего юбилейного года, в 2020 и 2021 гг., МХАТ им. М. Горького будет принимать активное участие в проекте "Нюрнберг. Начало мира".
20 ноября в МХАТ им. М. Горького на Большой сцене состоится премьера спектакля "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева в постановке Греты Шушчевичуте. Новая постановка МХАТ — спектакль "большого стиля": в декорациях, которые воспроизводят интерьеры знаменитого "зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге, зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, станут свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика.
"Истории с одной стороны, эпической, с другой – глубоко лирической: о том, как на личном уровне происходит воссоединение разорванного революцией и гражданской войной "русского мира", — говорит художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков.
МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 24.03.2020
24 марта, 14:59
Телеканал "МХАТ ГОВОРИТ!" начинает работу
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
МХАТ им. М. Горького – крупнейший драматический театр страны со 123-летней историей. Со времен Шехтеля МХАТ существовал в уникальной архитектурной и дизайнерской среде. Здание МХАТ им. М. Горького, спроектированное архитектором В. Кубасовым на Тверском бульваре, — шедевр отечественного театрального зодчества 70-х годов.
Художественный руководитель Эдуард Бояков заявил о 20 премьерах в сезоне 20/21, театр начал сотрудничать с А. Кончаловским, В. Крамером, М. Шемякиным, Е. Водолазкиным, А. Рубановым, С. Пускепалисом, А. Адасинским и другими крупными фигурами современной культуры, создал культурно-просветительский кластер "Открытые сцены", на площадках которого проходят спектакли, перформансы, лекции, концерты, выставки, читки.
Эдуард Бояков: моя биография – от кризиса к кризису - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
13 мая 2019, 13:59Видеоблоги - Радио Sputnik
Эдуард Бояков: моя биография – от кризиса к кризисуО симбиозе новаторства, традиций и поэзии, о театральной преемственности, а также о значимости внутренних кризисов для режиссера рассказал в эфире радио Sputnik художественный руководитель МХАТа имени М. Горького Эдуард Бояков.
 
МХАТ имени М. ГорькогоРИА НовостиЭдуард БояковМоскваНюрнбергНовости агентства
 
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