В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности", посвященная международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии, откроется в пятницу в Государственном центральном музее современной истории России, сообщила пресс-служба Российского исторического общества (РИО).
В экспозиции представлены более одной тысячи уникальных экспонатов – как подлинных, так и представленных в мультимедийных программах, большинство из которых демонстрируются впервые. Это личные вещи как участников Нюрнбергского процесса, в том числе главного обвинителя от СССР Романа Руденко, так и жертв нацизма, подлинные исторические документы и архивная кинохроника. Также на выставке представлены зарисовки из зала заседаний трибунала, сделанные советскими художниками - Кукрыниксами и Николаем Жуковым.
В церемонии открытия выставки примет участие председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
С открытием нынешней выставки Государственный центральный музей современной истории России впервые примет посетителей после ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, отмечает пресс-служба РИО. Выставка будет работать до декабря нынешнего года.
Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности" – первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. Он реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.