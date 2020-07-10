В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе

Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности" – первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. Он реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.