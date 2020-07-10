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https://ria.ru/20200710/1574147499.html
В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности", посвященная международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии, откроется в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:39
культура
российское историческое общество
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
сергей нарышкин
ссср
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148231/32/1482313226_0:346:3024:2047_1400x0_80_0_0_c7b4f799d0c3eb91bd3377ec5a2e034d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сергей нарышкин, ссср

В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе

07:39 10.07.2020
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© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкГлавный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности", посвященная международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии, откроется в пятницу в Государственном центральном музее современной истории России, сообщила пресс-служба Российского исторического общества (РИО).
В экспозиции представлены более одной тысячи уникальных экспонатов – как подлинных, так и представленных в мультимедийных программах, большинство из которых демонстрируются впервые. Это личные вещи как участников Нюрнбергского процесса, в том числе главного обвинителя от СССР Романа Руденко, так и жертв нацизма, подлинные исторические документы и архивная кинохроника. Также на выставке представлены зарисовки из зала заседаний трибунала, сделанные советскими художниками - Кукрыниксами и Николаем Жуковым.
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В церемонии открытия выставки примет участие председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
С открытием нынешней выставки Государственный центральный музей современной истории России впервые примет посетителей после ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, отмечает пресс-служба РИО. Выставка будет работать до декабря нынешнего года.
Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности" – первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. Он реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
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КультураРоссийское историческое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей НарышкинСССР
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