В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:35 20.11.2020 (обновлено: 12:50 20.11.2020)
© РИА Новости / Нина ЗотинаНаучный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Страны Запада, в первую очередь США, забывают наследие Нюрнбергского процесса, пытаясь пересмотреть историю Второй мировой войны и добиться единоличной гегемонии в мире, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
20 ноября отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии.
"Действительно, мы должны их помнить (уроки Нюрнберга), а не превращать в фарс, как это делают сегодня США. По инициативе Вашингтона и других западных стран в 2000-х годах был учрежден международный уголовный суд в Гааге, но если Нюрнбергский процесс отвечал позиции всего цивилизованного мира, условно говоря, коллективные "силы добра" победили "зло", то теперь Америка пытается толковать понятия добра и зла в одиночку", - сказал Мягков.
По мнению историка, Вашингтон сегодня выступает "мировым жандармом", что отчасти похоже на идеи Адольфа Гитлера, утверждавшего, что немцы – исключительная раса, которая должна господствовать над другими.
"Так, по указке Вашингтона просто взяли и убили Муаммара Каддафи, никакого международного консенсуса по этому вопросу не было. Или возьмем пример международного трибунала по бывшей Югославии, где судили лишь сербов, а хорваты и боснийцы-мусульмане избежали правосудия. Всё это – наплевательское отношение к принципам Нюрнберга", - отметил собеседник агентства.
Другим проявлением ревизии итогов Нюрнберга Мягков назвал резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, которая приписывает СССР и гитлеровской Германии равную вину в начале Второй мировой войны.
"Трибунал в Нюрнберге четко показал, кто развязал Вторую мировую войну, более того, представленные на нём документы говорят о том, что советский народ стал главной жертвой нацистской агрессии. Фактически советские граждане также стали жертвами геноцида, как и еврейский народ", - подчеркнул историк.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.