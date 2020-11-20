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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585458127.html
В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
Страны Запада, в первую очередь США, забывают наследие Нюрнбергского процесса, пытаясь пересмотреть историю Второй мировой войны и добиться единоличной... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:35
2020-11-20T12:50
75 лет великой победы
европарламент
нюрнбергский процесс
российское военно-историческое общество (рвио)
андрей мягков
муаммар каддафи
нюрнберг
сша
адольф гитлер
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Страны Запада, в первую очередь США, забывают наследие Нюрнбергского процесса, пытаясь пересмотреть историю Второй мировой войны и добиться единоличной гегемонии в мире, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.20 ноября отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии.По мнению историка, Вашингтон сегодня выступает "мировым жандармом", что отчасти похоже на идеи Адольфа Гитлера, утверждавшего, что немцы – исключительная раса, которая должна господствовать над другими."Так, по указке Вашингтона просто взяли и убили Муаммара Каддафи, никакого международного консенсуса по этому вопросу не было. Или возьмем пример международного трибунала по бывшей Югославии, где судили лишь сербов, а хорваты и боснийцы-мусульмане избежали правосудия. Всё это – наплевательское отношение к принципам Нюрнберга", - отметил собеседник агентства.Другим проявлением ревизии итогов Нюрнберга Мягков назвал резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, которая приписывает СССР и гитлеровской Германии равную вину в начале Второй мировой войны.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html
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европарламент, нюрнбергский процесс, российское военно-историческое общество (рвио), андрей мягков, муаммар каддафи, нюрнберг, сша, адольф гитлер, в мире

В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга

09:35 20.11.2020 (обновлено: 12:50 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаНаучный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Страны Запада, в первую очередь США, забывают наследие Нюрнбергского процесса, пытаясь пересмотреть историю Второй мировой войны и добиться единоличной гегемонии в мире, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
20 ноября отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии.
"Действительно, мы должны их помнить (уроки Нюрнберга), а не превращать в фарс, как это делают сегодня США. По инициативе Вашингтона и других западных стран в 2000-х годах был учрежден международный уголовный суд в Гааге, но если Нюрнбергский процесс отвечал позиции всего цивилизованного мира, условно говоря, коллективные "силы добра" победили "зло", то теперь Америка пытается толковать понятия добра и зла в одиночку", - сказал Мягков.
По мнению историка, Вашингтон сегодня выступает "мировым жандармом", что отчасти похоже на идеи Адольфа Гитлера, утверждавшего, что немцы – исключительная раса, которая должна господствовать над другими.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
09:0475 лет Великой Победы
Историк объяснил, почему Нюрнберг выбрали местом суда над нацистами
"Так, по указке Вашингтона просто взяли и убили Муаммара Каддафи, никакого международного консенсуса по этому вопросу не было. Или возьмем пример международного трибунала по бывшей Югославии, где судили лишь сербов, а хорваты и боснийцы-мусульмане избежали правосудия. Всё это – наплевательское отношение к принципам Нюрнберга", - отметил собеседник агентства.
Другим проявлением ревизии итогов Нюрнберга Мягков назвал резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, которая приписывает СССР и гитлеровской Германии равную вину в начале Второй мировой войны.
"Трибунал в Нюрнберге четко показал, кто развязал Вторую мировую войну, более того, представленные на нём документы говорят о том, что советский народ стал главной жертвой нацистской агрессии. Фактически советские граждане также стали жертвами геноцида, как и еврейский народ", - подчеркнул историк.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
00:41
Нюрнбергский процесс (1945)
Читайте полный текст интервью >>
 
75 лет Великой ПобедыЕвропарламентНюрнбергский процессРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Андрей МягковМуаммар КаддафиНюрнбергСШААдольф ГитлерВ мире
 
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