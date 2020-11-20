https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585458127.html

В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга

В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга

Страны Запада, в первую очередь США, забывают наследие Нюрнбергского процесса, пытаясь пересмотреть историю Второй мировой войны и добиться единоличной... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:35

2020-11-20T09:35

2020-11-20T12:50

75 лет великой победы

европарламент

нюрнбергский процесс

российское военно-историческое общество (рвио)

андрей мягков

муаммар каддафи

нюрнберг

сша

адольф гитлер

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Страны Запада, в первую очередь США, забывают наследие Нюрнбергского процесса, пытаясь пересмотреть историю Второй мировой войны и добиться единоличной гегемонии в мире, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.20 ноября отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии.По мнению историка, Вашингтон сегодня выступает "мировым жандармом", что отчасти похоже на идеи Адольфа Гитлера, утверждавшего, что немцы – исключительная раса, которая должна господствовать над другими."Так, по указке Вашингтона просто взяли и убили Муаммара Каддафи, никакого международного консенсуса по этому вопросу не было. Или возьмем пример международного трибунала по бывшей Югославии, где судили лишь сербов, а хорваты и боснийцы-мусульмане избежали правосудия. Всё это – наплевательское отношение к принципам Нюрнберга", - отметил собеседник агентства.Другим проявлением ревизии итогов Нюрнберга Мягков назвал резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, которая приписывает СССР и гитлеровской Германии равную вину в начале Второй мировой войны.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, нюрнбергский процесс, российское военно-историческое общество (рвио), андрей мягков, муаммар каддафи, нюрнберг, сша, адольф гитлер, в мире