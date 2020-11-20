https://ria.ru/20201120/myagkov-1585340627.html

Михаил Мягков: Запад спустя 75 лет забыл уроки Нюрнберга

Михаил Мягков: Запад спустя 75 лет забыл уроки Нюрнберга

Сегодня, 20 ноября 2020 года, исполняется 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге – одного из самых громких судебных процессов в истории... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:00

2020-11-20T10:00

2020-11-20T11:14

75 лет великой победы

нюрнбергский процесс

международный уголовный суд

интервью

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Сегодня, 20 ноября 2020 года, исполняется 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге – одного из самых громких судебных процессов в истории человечества, в ходе которого судьи стран антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция) осудили лидеров нацистской Германии и признали саму нацистскую идеологию преступной. Именно тогда впервые в истории обвинение использовало термин "геноцид". По итогам продлившегося почти год Нюрнбергского процесса 12 нацистских главарей, в том числе Герман Геринг, Мартин Борман (заочно), Иоахим фон Риббентроп, были приговорены к смертной казни через повешение, трое, включая Рудольфа Гесса, осуждены на пожизненное заключение, еще трое получили крупные тюремные сроки. Это знаковое событие послужило основой для создания послевоенной системы международного права, главные положения которой были зафиксированы Комиссией международного права ООН в "нюрнбергских принципах" 1950 года. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал в интервью РИА Новости об основных уроках Нюрнбергского процесса, новшествах, которые он привнес в международное право, а также о попытках некоторых западных стран подвергнуть ревизии его основные положения и опасных последствиях такой политики.– Михаил Юрьевич, как страны антигитлеровской коалиции решились организовать такой грандиозный процесс над нацистскими лидерами, почему именно в таком формате?– Когда немцы совершали массовые зверства в годы Второй мировой войны, мир, конечно, был шокирован этим – всему мировому сообществу было понятно, что организаторы этих убийств должны быть осуждены. При этом на встречах глав стран-союзников по антигитлеровской коалиции обсуждалась форма, в которой этот процесс должен проходить. Рузвельт и особенно Черчилль выступали за то, чтобы он был более политическим, то есть все сводилось бы к тому, чтобы отлавливать нацистских бонз, быстро их допрашивать и расстреливать. Однако Сталин настаивал на том, чтобы процесс был именно юридическим, и каждый нацистский преступник получил наказание конкретно за свои преступления. В конце концов западные лидеры были вынуждены принять советскую точку зрения в том числе потому, что в СССР с 1943 года уже начались процессы над нацистскими преступниками и их пособниками – всего было осуждено 252 человека, все было задокументировано, были свидетели, с 1942 года дела о нацистских преступлениях расследовала Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК). Конечно, в этом свете лидеры западных стран потеряли бы лицо перед соотечественниками, если бы не согласились провести подобные процессы, поэтому на Лондонской конференции в августе 1945 года было принято решение учредить международный трибунал в Нюрнберге.– Почему именно Нюрнберг, а не Берлин был выбран местом суда над нацистами?– Во-первых, это был важный город для Национал-социалистической партии Германии, здесь проходили ее собрания. Во-вторых, он не был так сильно разрушен, как немецкая столица Берлин. Процесс был беспрецедентно тщательно подготовлен: шутка ли – к нему привлекалось более 160 свидетелей, стенограмма всех заседаний насчитывала более 20 тысяч страниц.– Каковы, на ваш взгляд, главные результаты Нюрнбергского процесса, как он повлиял на систему международного правосудия?– Нюрнбергский трибунал имел колоссальное значение для всей последующей истории человечества: впервые в международную юридическую практику вошли такие понятия, как "преступления против человечности", "подготовка агрессивной войны", слово "геноцид". Были осуждены не только главные нацистские преступники за конкретные военные преступления, но и само явление нацизма как таковое и нацистские организации, такие как СС, СД, СА, гестапо. Соответственно, все члены этих организаций могли быть подвержены судебным наказаниям.Важно подчеркнуть, что в Нюрнберге было закреплено, что никакие военные преступления против человечности не имеют срока давности, соответственно, всякий военный преступник, безусловно, должен быть наказан вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента этих злодеяний. Это положение и по сей день служит предупреждением тем, кто сегодня захочет поднять знамя нацизма или неонацизма, заговорить о "чистоте расы", например, для украинцев и прибалтов – приверженцев риторики "русские/русскоязычные – вон!".– Извлекли ли, на ваш взгляд, мировые державы уроки Нюрнберга? – Действительно, мы должны их помнить, а не превращать в фарс, как это делают сегодня США. По инициативе Вашингтона и других западных стран в 2000-х годах был учрежден Международный уголовный суд в Гааге, но если Нюрнбергский процесс отвечал позиции всего цивилизованного мира (СССР, США, Великобритания, Франция и еще 19 стран), условно говоря, коллективные силы добра победили зло, то теперь Америка пытается толковать понятия добра и зла в одиночку. Так, по указке Вашингтона просто взяли и убили Муамара Каддафи, никакого международного консенсуса по этому вопросу не было. Или возьмем пример международного трибунала по бывшей Югославии, где судили лишь сербов, а хорваты и боснийцы-мусульмане избежали правосудия. Все это – наплевательское отношение к принципам Нюрнберга.Россия же не забывает нюрнбергские уроки: недавнее расследование массовых убийств в Жестяной горке (Новгородская область), в результате которого были осуждены немецкие убийцы и их пособники-латыши, – яркое тому подтверждение. Неотвратимость наказания должна соблюдаться, и даже если нацистский преступник укрылся после войны и умер в теплой постели в Штатах, Канаде или Западной Германии, то страна, которая его укрывала, должна осознавать свою ответственность. Кроме того, Нюрнбергский процесс сформулировал четкие рамки для понятий "агрессор" и "агрессивная война". К сожалению, сегодня и это подвергается ревизии. Как известно, Европарламент принял резолюцию, которая ставит на одну полку Советский Союз и нацистскую Германию, якобы СССР виновен в агрессивной войне в той же степени, что и Третий рейх. Трибунал в Нюрнберге четко показал, кто развязал Вторую мировую войну, более того, представленные на нем документы говорят о том, что советский народ стал главной жертвой нацистской агрессии. Фактически советские граждане так же стали жертвами геноцида, как и еврейский народ.– В чем причина такой исторической амнезии?– На мой взгляд, сегодня уроки Нюрнберга забываются потому, что США мнит себя мировым жандармом и исключительной нацией, что определенным образом созвучно с идеями Гитлера, утверждавшего, что немцы – исключительная раса, которая должна господствовать над другими. Вашингтону невыгодно сегодня поднимать проблематику Нюрнберга, поскольку в те времена главным преступником был нацистский агрессор, но ведь вина лежит и на западных пособниках, толкавших Германию в руки Советского союза. Сегодня американцы единолично хотят указывать всему миру, кто виновен, а кто нет, фактически решая судьбу любых "провинившихся" политиков, будь то Каддафи, Милошевич, Саддам Хусейн.– Почему, на ваш взгляд, оживает неонацизм в Европе?– В 1946 году в Германии проводился небольшой соцопрос: 80% респондентов выступало за то, чтобы осудить нацистских преступников, более 50% выступало за их смертную казнь. Говорило ли это о том, что немцы приняли коллективную вину за преступления Третьего рейха? Я думаю, что нет, они просто боялись, что их самих могут наказать, ведь преследованиям могли подвергнуться и пособники нацистов, в том числе рядовые бойцы Вермахта. Они просто полагали, что если фашистскую верхушку осудят, то их уже точно не тронут. Многие пособники скрывались в различных странах, прямым и косвенным образом вдохновляя новые поколения сторонников нацистской идеологии. Этим людям было бы выгодно, чтобы наследие Нюрнберга забылось – в этом случае они бы могли свободно говорить о чистоте расы и тому подобном. Свободу действий они получили во многом от своих правительств – когда русофобия сливается с нацизмом, то европейские власти его в упор не видят, поскольку для коллективного Запада Россия – это противник, которого нужно окружить со всех сторон и обложить санкциями. Как это похоже на попытки умиротворения Гитлера в преддверии Второй мировой.

https://ria.ru/20201119/forum-1585325383.html

https://ria.ru/20201117/forum-1584975479.html

https://ria.ru/20201111/nyurnbergskiy-protsess-1584086422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, международный уголовный суд, интервью