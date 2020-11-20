https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585452044.html

Матвиенко призвала опираться на решения Нюрнберга в борьбе с русофобией

Матвиенко призвала опираться на решения Нюрнберга в борьбе с русофобией

Решения Нюрнбергского трибунала должны стать основой в борьбе как с попытками реабилитации фашизма и оправдания международного терроризма, так и с русофобией,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:07

2020-11-20T08:07

2020-11-20T12:50

75 лет великой победы

нюрнбергский процесс

восточная европа

валентина матвиенко

совет федерации рф

нюрнберг

новгородская область

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Решения Нюрнбергского трибунала должны стать основой в борьбе как с попытками реабилитации фашизма и оправдания международного терроризма, так и с русофобией, считает спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года, перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни, остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки. Трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.По ее словам, спустя 75 лет после начала Нюрнбергского процесса в некоторых странах не просто начинается, а уже вовсю и неприкрыто идет героизация пособников нацистов, тех, кто действовал в составе карательных команд, эсэсовских формирований. По мнению спикера, "на это явление нельзя не реагировать, а отстраняться от факта его существования – безнравственно и подло"."Государства, народы обязаны активно, твердо, сообща противостоять любым попыткам исказить правду, память о Второй мировой войне, принизить, скрыть значение Нюрнбергского суда, поставить под сомнение справедливость его решений. Тем более что за прошедшие десятилетия даже критиками исторического трибунала не было озвучено ничего, что могло бы вызвать сомнения в доказательной силе представленных фактов, юридической безупречности процесса, правовой обоснованности принятых решений", - подчеркнула Матвиенко.Она отметила, что у России всегда было особое отношение к итогам Нюрнберга, в том числе из-за того, что ее население понесло самые большие потери от гитлеровской агрессии.Недавно, напомнила она, российский суд признал геноцидом массовые убийства советских граждан в Новгородской области.Говоря о нынешней ситуации в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве, она обратила внимание на то, что там наращивают активность различные радикальные, экстремистские организации, в том числе неонацистского толка. По ее словам, в этот ряд можно поставить русофобию, которую в ряде стран "правящие круги стремятся сделать национальной идеей".

https://ria.ru/20201119/multimediaproekt-1585231470.html

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

восточная европа

нюрнберг

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, восточная европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, нюрнберг, новгородская область, в мире