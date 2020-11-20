https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html

Историк объяснил, почему Нюрнберг выбрали местом суда над нацистами

Историк объяснил, почему Нюрнберг выбрали местом суда над нацистами

Страны антигитлеровской коалиции решили провести трибунал над руководством нацистской Германии в Нюрнберге, поскольку этот город имел важное значение для... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:04

2020-11-20T09:04

2020-11-20T12:50

75 лет великой победы

нюрнбергский процесс

российское военно-историческое общество (рвио)

германия

нюрнберг

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Страны антигитлеровской коалиции решили провести трибунал над руководством нацистской Германии в Нюрнберге, поскольку этот город имел важное значение для национал-социалистической партии и меньше подвергся разрушениям, чем Берлин, рассказал в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Двадцатого ноября отмечается 75 лет с начала работы Нюргбергского трибунала.При этом, отметил он, страны-победители изначально расходились во мнении, как именно должен проходить суд над нацистами.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

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нюрнберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, российское военно-историческое общество (рвио), германия, нюрнберг, в мире