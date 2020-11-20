Историк объяснил, почему Нюрнберг выбрали местом суда над нацистами
09:04 20.11.2020 (обновлено: 12:50 20.11.2020)
© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Страны антигитлеровской коалиции решили провести трибунал над руководством нацистской Германии в Нюрнберге, поскольку этот город имел важное значение для национал-социалистической партии и меньше подвергся разрушениям, чем Берлин, рассказал в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Двадцатого ноября отмечается 75 лет с начала работы Нюргбергского трибунала.
"Процесс был беспрецедентно тщательно подготовлен: шутка ли – к нему привлекалось более 160 свидетелей, стенограмма всех заседаний насчитывала более 20 тысяч страниц", — сказал Мягков.
При этом, отметил он, страны-победители изначально расходились во мнении, как именно должен проходить суд над нацистами.
"На встречах глав стран — союзников по антигитлеровской коалиции обсуждалась форма, в которой этот процесс должен проходить. Рузвельт и особенно Черчилль выступали за то, чтобы он был более политическим, то есть все сводилось бы к тому, чтобы отлавливать нацистских бонз, быстро их допрашивать и расстреливать. Однако Сталин настаивал на том, чтобы процесс был именно юридическим и каждый нацистский преступник получил наказание за конкретно свои преступления", — сказал собеседник агентства.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.