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https://ria.ru/20201120/neonatsizm-1585461762.html
Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
Равнодушие властей некоторых стран Европы на деятельность неонацистских организаций, особенно в случае, если они озвучивают русофобские лозунги, равноценно... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:58
2020-11-20T10:10
российское военно-историческое общество (рвио)
германия
нюрнберг
европа
адольф гитлер
в мире
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Равнодушие властей некоторых стран Европы на деятельность неонацистских организаций, особенно в случае, если они озвучивают русофобские лозунги, равноценно политике "умиротворения" Гитлера, которой придерживался Запад в 1930-е годы, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.20 ноября отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии."Свободу действий они (неонацисты) получили во многом от своих правительств – когда русофобия сливается с нацизмом, то европейские власти его в упор не видят, поскольку для коллективного Запада Россия – это противник, которого нужно окружить со всех сторон и обложить санкциями. Как это похоже на попытки "умиротворения" Гитлера в преддверии Второй мировой!" - сказал Мягков.При этом историк подчеркнул, что по итогам Нюрнбергского процесса страны-союзники по антигитлеровской коалиции закрепили положение в международном праве, согласно которому никакие преступления против человечности не имеют срока давности."Это положение и по сей день служит предупреждением тем, кто сегодня захочет поднять знамя нацизма или неонацизма, заговорить о "чистоте расы", например, для украинцев и прибалтов-приверженцев риторики "русские/русскоязычные – вон!" - подчеркнул собеседник агентства.Мягков также предположил, что явление неонацизма связано с неокончательным раскаянием пособников нацистов, которое они выразили вынуждено, боясь судебного преследования и расправ."В 1946 году в Германии проводился небольшой соцопрос: 80% респондентов выступало за то, чтобы осудить нацистских преступников, более 50% выступало за их смертную казнь. Говорило ли это о том, что немцы приняли коллективную вину за преступления Третьего рейха? Я думаю, что нет, они просто боялись, что их самих могут наказать, ведь преследованиям могли подвергнуться и пособники нацистов, в том числе рядовые бойцы Вермахта", - пояснил он.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html
https://ria.ru/20201103/peregovory-1582822955.html
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российское военно-историческое общество (рвио), германия, нюрнберг, европа, адольф гитлер, в мире

Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера

09:58 20.11.2020 (обновлено: 10:10 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаНаучный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Равнодушие властей некоторых стран Европы на деятельность неонацистских организаций, особенно в случае, если они озвучивают русофобские лозунги, равноценно политике "умиротворения" Гитлера, которой придерживался Запад в 1930-е годы, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
20 ноября отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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"Свободу действий они (неонацисты) получили во многом от своих правительств – когда русофобия сливается с нацизмом, то европейские власти его в упор не видят, поскольку для коллективного Запада Россия – это противник, которого нужно окружить со всех сторон и обложить санкциями. Как это похоже на попытки "умиротворения" Гитлера в преддверии Второй мировой!" - сказал Мягков.
При этом историк подчеркнул, что по итогам Нюрнбергского процесса страны-союзники по антигитлеровской коалиции закрепили положение в международном праве, согласно которому никакие преступления против человечности не имеют срока давности.
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"Это положение и по сей день служит предупреждением тем, кто сегодня захочет поднять знамя нацизма или неонацизма, заговорить о "чистоте расы", например, для украинцев и прибалтов-приверженцев риторики "русские/русскоязычные – вон!" - подчеркнул собеседник агентства.
Мягков также предположил, что явление неонацизма связано с неокончательным раскаянием пособников нацистов, которое они выразили вынуждено, боясь судебного преследования и расправ.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
"В 1946 году в Германии проводился небольшой соцопрос: 80% респондентов выступало за то, чтобы осудить нацистских преступников, более 50% выступало за их смертную казнь. Говорило ли это о том, что немцы приняли коллективную вину за преступления Третьего рейха? Я думаю, что нет, они просто боялись, что их самих могут наказать, ведь преследованиям могли подвергнуться и пособники нацистов, в том числе рядовые бойцы Вермахта", - пояснил он.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Российское военно-историческое общество (РВИО)ГерманияНюрнбергЕвропаАдольф ГитлерВ мире
 
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