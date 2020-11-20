https://ria.ru/20201120/neonatsizm-1585461762.html

Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера

Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера

Равнодушие властей некоторых стран Европы на деятельность неонацистских организаций, особенно в случае, если они озвучивают русофобские лозунги, равноценно... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:58

2020-11-20T09:58

2020-11-20T10:10

российское военно-историческое общество (рвио)

германия

нюрнберг

европа

адольф гитлер

в мире

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Равнодушие властей некоторых стран Европы на деятельность неонацистских организаций, особенно в случае, если они озвучивают русофобские лозунги, равноценно политике "умиротворения" Гитлера, которой придерживался Запад в 1930-е годы, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.20 ноября отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии."Свободу действий они (неонацисты) получили во многом от своих правительств – когда русофобия сливается с нацизмом, то европейские власти его в упор не видят, поскольку для коллективного Запада Россия – это противник, которого нужно окружить со всех сторон и обложить санкциями. Как это похоже на попытки "умиротворения" Гитлера в преддверии Второй мировой!" - сказал Мягков.При этом историк подчеркнул, что по итогам Нюрнбергского процесса страны-союзники по антигитлеровской коалиции закрепили положение в международном праве, согласно которому никакие преступления против человечности не имеют срока давности."Это положение и по сей день служит предупреждением тем, кто сегодня захочет поднять знамя нацизма или неонацизма, заговорить о "чистоте расы", например, для украинцев и прибалтов-приверженцев риторики "русские/русскоязычные – вон!" - подчеркнул собеседник агентства.Мягков также предположил, что явление неонацизма связано с неокончательным раскаянием пособников нацистов, которое они выразили вынуждено, боясь судебного преследования и расправ."В 1946 году в Германии проводился небольшой соцопрос: 80% респондентов выступало за то, чтобы осудить нацистских преступников, более 50% выступало за их смертную казнь. Говорило ли это о том, что немцы приняли коллективную вину за преступления Третьего рейха? Я думаю, что нет, они просто боялись, что их самих могут наказать, ведь преследованиям могли подвергнуться и пособники нацистов, в том числе рядовые бойцы Вермахта", - пояснил он.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html

https://ria.ru/20201103/peregovory-1582822955.html

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585455598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское военно-историческое общество (рвио), германия, нюрнберг, европа, адольф гитлер, в мире