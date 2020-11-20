https://ria.ru/20201120/nasledie-1585457472.html

В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия

В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия

Минцифры РФ совместно с Mail.ru Group в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" запустило госплатформу сбора данных (ГПСД), которая... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:32

2020-11-20T09:32

2020-11-20T09:32

культура

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

mail.ru group

калужская область

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Mail.ru Group в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" запустило госплатформу сбора данных (ГПСД), которая обеспечит дистанционный контроль охраняемых законом объектов культурного наследия, а также мониторинг экологии в российских регионах, сообщает ведомство.Госплатформа в реальном времени обрабатывает данные о состоянии культурных объектов и концентрации вредных веществ в атмосфере и передает информацию в государственную информационную систему "Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности".Госплатформа запущена в рамках национальной программы "Цифровая экономика". На сегодняшний день платформа внедрена в Челябинской, Вологодской и Калужской областях.В основе платформы - технология интернета вещей Mail.ru IoT Platform, которая обеспечивает сбор, обработку и хранение данных. На основе действующих проектов будет выработан цифровой стандарт, который позволит масштабировать данные технологии на другие регионы.

https://realty.ria.ru/20201027/nasledie-1581789729.html

калужская область

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), mail.ru group, калужская область, общество