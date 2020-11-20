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https://ria.ru/20201120/nasledie-1585457472.html
В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
Минцифры РФ совместно с Mail.ru Group в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" запустило госплатформу сбора данных (ГПСД), которая... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:32
2020-11-20T09:32
культура
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
mail.ru group
калужская область
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Mail.ru Group в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" запустило госплатформу сбора данных (ГПСД), которая обеспечит дистанционный контроль охраняемых законом объектов культурного наследия, а также мониторинг экологии в российских регионах, сообщает ведомство.Госплатформа в реальном времени обрабатывает данные о состоянии культурных объектов и концентрации вредных веществ в атмосфере и передает информацию в государственную информационную систему "Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности".Госплатформа запущена в рамках национальной программы "Цифровая экономика". На сегодняшний день платформа внедрена в Челябинской, Вологодской и Калужской областях.В основе платформы - технология интернета вещей Mail.ru IoT Platform, которая обеспечивает сбор, обработку и хранение данных. На основе действующих проектов будет выработан цифровой стандарт, который позволит масштабировать данные технологии на другие регионы.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), mail.ru group, калужская область, общество

В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия

09:32 20.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и мавзолей В.И. Ленина с Красной площади в Москве
Вид на Собор Василия Блаженного и мавзолей В.И. Ленина с Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Mail.ru Group в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" запустило госплатформу сбора данных (ГПСД), которая обеспечит дистанционный контроль охраняемых законом объектов культурного наследия, а также мониторинг экологии в российских регионах, сообщает ведомство.
Госплатформа в реальном времени обрабатывает данные о состоянии культурных объектов и концентрации вредных веществ в атмосфере и передает информацию в государственную информационную систему "Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности".
"Создание ГПСД — наглядный пример цифровой трансформации социально значимого сектора с применением новых технологий. Во второй очереди проекта будет создана система экологического надзора в области охраны водных ресурсов, а также решение для обнаружения фактов незаконного строительства и нарушения параметров строительства", — прокомментировал замглавы Минцифры России Олег Качанов.
Госплатформа запущена в рамках национальной программы "Цифровая экономика". На сегодняшний день платформа внедрена в Челябинской, Вологодской и Калужской областях.
В основе платформы - технология интернета вещей Mail.ru IoT Platform, которая обеспечивает сбор, обработку и хранение данных. На основе действующих проектов будет выработан цифровой стандарт, который позволит масштабировать данные технологии на другие регионы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Путин: культурное наследие не должно находиться в ведении строителей
 
КультураМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Mail.Ru GroupКалужская областьОбщество
 
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