https://ria.ru/20201120/moskva-1585543742.html
В Москве началась противогололедная обработка улиц
В Москве началась противогололедная обработка улиц
Городские службы Москвы начали противогололедную обработку в связи со снегопадом, спустя два часа после начала снегопада службы приступят к подметанию проезжей... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:55
2020-11-20T15:55
2020-11-20T18:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296848_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_8452c5ca669c9c218c3b70e28524236e.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы начали противогололедную обработку в связи со снегопадом, спустя два часа после начала снегопада службы приступят к подметанию проезжей части, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.Как ранее сообщала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, снег пойдет в столице еще с 12 дня, а вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, к утру субботы образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой."С началом снегопада коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий.Отмечается, что в связи со снегопадом жителям нужно быть внимательнее на улице."Нужно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили. Водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20201120/kapremont-1585357975.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296848_216:323:2516:2048_1400x0_80_0_0_7382277614bfdec6ff81db46cac9838d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Городские службы Москвы
начали противогололедную обработку в связи со снегопадом, спустя два часа после начала снегопада службы приступят к подметанию проезжей части, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
Как ранее сообщала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, снег пойдет в столице еще с 12 дня, а вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, к утру субботы образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой.
"С началом снегопада коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий.
"Через два часа после начала снегопада коммунальные службы приступят к проведению сплошного подметания проезжей части с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи со снегопадом жителям нужно быть внимательнее на улице.
"Нужно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили. Водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
1 из 12
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
2 из 12
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы
3 из 12
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
4 из 12
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
5 из 12
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
6 из 12
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
7 из 12
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
8 из 12
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
9 из 12
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
10 из 12
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
11 из 12
Прохожие на Красной площади.
12 из 12
Уборочная машина на Васильевском спуске.
1 из 12
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
2 из 12
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы
3 из 12
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
4 из 12
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
5 из 12
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
6 из 12
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
7 из 12
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
8 из 12
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
9 из 12
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
10 из 12
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
11 из 12
Прохожие на Красной площади.
12 из 12
Уборочная машина на Васильевском спуске.