https://ria.ru/20201120/moskva-1585543742.html

В Москве началась противогололедная обработка улиц

В Москве началась противогололедная обработка улиц

Городские службы Москвы начали противогололедную обработку в связи со снегопадом, спустя два часа после начала снегопада службы приступят к подметанию проезжей... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:55

2020-11-20T15:55

2020-11-20T18:07

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы начали противогололедную обработку в связи со снегопадом, спустя два часа после начала снегопада службы приступят к подметанию проезжей части, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.Как ранее сообщала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, снег пойдет в столице еще с 12 дня, а вечером ожидается снегопад, который продолжится и ночью, к утру субботы образуется снежный покров до 4-8 сантиметров высотой."С началом снегопада коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий.Отмечается, что в связи со снегопадом жителям нужно быть внимательнее на улице."Нужно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили. Водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20201120/kapremont-1585357975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва