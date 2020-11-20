https://ria.ru/20201120/moshenniki-1585449771.html

Эксперт рассказал об опасности воровства паролей при видеоконференциях

Эксперт рассказал об опасности воровства паролей при видеоконференциях

Участие в видеоконференциях чревато для россиян кражей личной и конфиденциальной информации через системы распознавания движений, защитить себя от... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T07:05

2020-11-20T07:05

2020-11-20T07:05

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_0c8bba6f0e26dcd0d9a1a220565c9b35.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Участие в видеоконференциях чревато для россиян кражей личной и конфиденциальной информации через системы распознавания движений, защитить себя от кибермошенников можно скрыв руки, интерьер и важные документы из поля зрения камеры, рассказал РИА Новости руководитель сектора информационной безопасности компании AT Consulting (входит в "Лигу цифровой экономики") Антон Карданов.Программа действует следующим образом: сначала удаляется фон, изображение переводится в серые оттенки, далее распознаются лицо и руки, а затем алгоритм оставляет только контуры рук и плеч и по их перемещениям вычисляет, что набирается на клавиатуре, указал эксперт.Защитить себя от мошенников, по его словам, можно, скрыв предварительно важную информацию из поля зрения камеры. "В первую очередь, вероятность определения набираемого текста зависит от того, какая часть рук попадает в поле зрения камеры, поэтому лучше в принципе исключить попадание рук в поле зрения камеры. Также точность распознавания повысится, если подключить к алгоритму технологии компьютерного зрения", - сообщил Карданов.

https://ria.ru/20201118/moshenniki-1585101949.html

https://ria.ru/20201117/moshenniki-1585000292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество