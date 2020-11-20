https://ria.ru/20201120/moshenniki-1585449771.html
Эксперт рассказал об опасности воровства паролей при видеоконференциях
Эксперт рассказал об опасности воровства паролей при видеоконференциях
Участие в видеоконференциях чревато для россиян кражей личной и конфиденциальной информации через системы распознавания движений, защитить себя от... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T07:05
2020-11-20T07:05
2020-11-20T07:05
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Участие в видеоконференциях чревато для россиян кражей личной и конфиденциальной информации через системы распознавания движений, защитить себя от кибермошенников можно скрыв руки, интерьер и важные документы из поля зрения камеры, рассказал РИА Новости руководитель сектора информационной безопасности компании AT Consulting (входит в "Лигу цифровой экономики") Антон Карданов.Программа действует следующим образом: сначала удаляется фон, изображение переводится в серые оттенки, далее распознаются лицо и руки, а затем алгоритм оставляет только контуры рук и плеч и по их перемещениям вычисляет, что набирается на клавиатуре, указал эксперт.Защитить себя от мошенников, по его словам, можно, скрыв предварительно важную информацию из поля зрения камеры. "В первую очередь, вероятность определения набираемого текста зависит от того, какая часть рук попадает в поле зрения камеры, поэтому лучше в принципе исключить попадание рук в поле зрения камеры. Также точность распознавания повысится, если подключить к алгоритму технологии компьютерного зрения", - сообщил Карданов.
https://ria.ru/20201118/moshenniki-1585101949.html
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россия, общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Участие в видеоконференциях чревато для россиян
кражей личной и конфиденциальной информации через системы распознавания движений, защитить себя от кибермошенников можно скрыв руки, интерьер и важные документы из поля зрения камеры, рассказал РИА Новости руководитель сектора информационной безопасности компании AT Consulting (входит в "Лигу цифровой экономики") Антон Карданов.
"Недавно у нас появилась еще одна причина быть осторожными, участвуя в видеоконференциях. Специалисты из Техасского университета выяснили, что при включенной камере специальный алгоритм может распознать текст по движениям рук - то есть любые пароли, документы, записи, которые набираются на клавиатуре во время видеозвонка, потенциально могут быть восстановлены", - указал он.
Программа действует следующим образом: сначала удаляется фон, изображение переводится в серые оттенки, далее распознаются лицо и руки, а затем алгоритм оставляет только контуры рук и плеч и по их перемещениям вычисляет, что набирается на клавиатуре, указал эксперт.
Защитить себя от мошенников, по его словам, можно, скрыв предварительно важную информацию из поля зрения камеры. "В первую очередь, вероятность определения набираемого текста зависит от того, какая часть рук попадает в поле зрения камеры, поэтому лучше в принципе исключить попадание рук в поле зрения камеры. Также точность распознавания повысится, если подключить к алгоритму технологии компьютерного зрения", - сообщил Карданов.
"Чтобы обезопасить себя, лучше воздержаться от ввода паролей во время проведения видеозвонков или полностью исключить попадание рук в камеру. Кроме того, во время видеоконференций не стоит демонстрировать интерьер или любую другую информацию, которую злоумышленники потенциально могут использовать: личные записи, блокноты, стикеры. Лучше всего использовать нейтральный фон и помещение, где разговор может быть конфиденциальным, без посторонних лиц и звуков", - добавил он.