Жителей Карабаха могут обеспечить быстровозводимыми жилыми модулями

"В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам, их число может достигать 30 тысяч человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тысяч человек. Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций", - сказал Зиничев.