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Жителей Карабаха могут обеспечить быстровозводимыми жилыми модулями
Жителей Карабаха могут обеспечить быстровозводимыми жилыми модулями
Переселенцев, которые должны прибыть в Нагорный Карабах, могут обеспечить жилыми модулями из быстровозводимых конструкций, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:26
2020-11-20T19:26
2020-11-20T19:26
ситуация в нагорном карабахе
евгений зиничев
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Переселенцев, которые должны прибыть в Нагорный Карабах, могут обеспечить жилыми модулями из быстровозводимых конструкций, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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евгений зиничев, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире