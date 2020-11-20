https://ria.ru/20201120/lavra-1585567123.html
Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой
Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:17
2020-11-20T17:17
2020-11-20T17:17
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и попросил поддержать его предложения по развитию этого духовного центра."У меня несколько просьб – обратить внимание на состояние Александро-Невской лавы. Давно там не производилось ремонтов. В том числе, в непростом состоянии находится Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что 10 лет я был ректором академии (которая находится с лаврой – ред.)", - сказал патриарх Кирилл на встрече с президентом, трансляция которой велась на канале "Россия 24".Он передал президенту документы, касающиеся развития Санкт-Петербургской духовной академии "как очень значительного интеллектуального центра Русской православной церкви"."Надеюсь получить вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра нашей церкви", - подытожил предстоятель Русской церкви.Также патриарх Кирилл напомнил, что в 2021 году празднуется 800-летний юбилей со дня рождения святого князя Александра Невского.В свою очередь президент Путин заявил, что внимательно посмотрит предложения, представленные патриархом.
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, владимир путин, санкт-петербург
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и попросил поддержать его предложения по развитию этого духовного центра.
"У меня несколько просьб – обратить внимание на состояние Александро-Невской лавы. Давно там не производилось ремонтов. В том числе, в непростом состоянии находится Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что 10 лет я был ректором академии (которая находится с лаврой – ред.)", - сказал патриарх Кирилл на встрече с президентом, трансляция которой велась на канале "Россия 24".
Он передал президенту документы, касающиеся развития Санкт-Петербургской духовной академии "как очень значительного интеллектуального центра Русской православной церкви".
"Надеюсь получить вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра нашей церкви", - подытожил предстоятель Русской церкви.
Также патриарх Кирилл напомнил, что в 2021 году празднуется 800-летний юбилей со дня рождения святого князя Александра Невского.
В свою очередь президент Путин заявил, что внимательно посмотрит предложения, представленные патриархом.