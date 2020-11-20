https://ria.ru/20201120/lavra-1585567123.html

Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой

Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:17

2020-11-20T17:17

2020-11-20T17:17

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

александр невский

русская православная церковь

владимир путин

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149843/31/1498433125_0:167:3045:1880_1400x0_80_0_0_3018ce225a2c4e6bdc1dfafdb44ee86a.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и попросил поддержать его предложения по развитию этого духовного центра."У меня несколько просьб – обратить внимание на состояние Александро-Невской лавы. Давно там не производилось ремонтов. В том числе, в непростом состоянии находится Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что 10 лет я был ректором академии (которая находится с лаврой – ред.)", - сказал патриарх Кирилл на встрече с президентом, трансляция которой велась на канале "Россия 24".Он передал президенту документы, касающиеся развития Санкт-Петербургской духовной академии "как очень значительного интеллектуального центра Русской православной церкви"."Надеюсь получить вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра нашей церкви", - подытожил предстоятель Русской церкви.Также патриарх Кирилл напомнил, что в 2021 году празднуется 800-летний юбилей со дня рождения святого князя Александра Невского.В свою очередь президент Путин заявил, что внимательно посмотрит предложения, представленные патриархом.

https://ria.ru/20201116/dukhovnye-1584827723.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, владимир путин, санкт-петербург