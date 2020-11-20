https://ria.ru/20201120/kuban-1585460000.html
Кубань поставит на экспорт сельхозпродукцию на 2,5 миллиарда долларов
Кубань поставит на экспорт сельхозпродукцию на 2,5 миллиарда долларов
Краснодарский край в текущем году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" поставит за рубеж сельхозпродукцию на 2,5 миллиарда долларов, заявил... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:47
2020-11-20T09:47
2020-11-20T09:47
краснодарский край
вениамин кондратьев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
китай
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" поставит за рубеж сельхозпродукцию на 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев."В этом году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы поставим за границу сельхозпродукцию на сумму более чем на 2,5 миллиарда долларов. Эту задачу, несмотря на пандемию коронавируса и ряд связанных с ней ограничений, край выполнит", - сказал губернатор. Он уточнил, что сейчас показатель уже превышает 83%."Большая часть объема экспорта приходится на зерновые культуры, масложировую и готовую продукцию. В этом году существенно увеличился экспорт мяса птицы. Основным покупателем является Китай. Сейчас уже 60 предприятий имеют партнеров за границей, а всего мы экспортируем продукцию АПК в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья. И объемы поставок растут", - пояснил глава края.Он подчеркнул, что такая деятельность становится все более доступной предприятиям малого и среднего бизнеса – в среднем количество экспортеров среди МСБ увеличивается на 30% в год."Благодаря национальному проекту наши предприятия-экспортеры сегодня получают дополнительную поддержку. С Минсельхозом РФ заключаются соглашения о повышении конкурентоспособности, которые дают возможность получать льготные кредиты под 5%. Этим механизмом уже воспользовались четыре краевых предприятия, заключив соглашения более чем на 1,7 миллиарда рублей. На стадии согласования еще одно на сумму 1,2 миллиарда рублей", - добавил губернатор.По его данным, деньги будут направлены на закупку сырья, установку новых современных линий. В результате предприятия смогут нарастить объем качественной, высококонкурентной продукции, отметил Кондратьев.Он также напомнил, что на региональном уровне помогает Центр координации поддержки экспорта края. Его услугами воспользовались более двух тысяч субъектов МСП."Для выхода на зарубежные рынки бизнесмены сначала проходят обучение в центре, получают консультации профильных экспертов. Сейчас, в условиях ограничений, работа переведена в онлайн-режим. Предприниматели выходят в международные электронные торговые площадки", - пояснил губернатор.
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вениамин кондратьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), китай, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский край
в текущем году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" поставит за рубеж сельхозпродукцию на 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев
.
"В этом году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы поставим за границу сельхозпродукцию на сумму более чем на 2,5 миллиарда долларов. Эту задачу, несмотря на пандемию коронавируса и ряд связанных с ней ограничений, край выполнит", - сказал губернатор. Он уточнил, что сейчас показатель уже превышает 83%.
"Большая часть объема экспорта приходится на зерновые культуры, масложировую и готовую продукцию. В этом году существенно увеличился экспорт мяса птицы. Основным покупателем является Китай
. Сейчас уже 60 предприятий имеют партнеров за границей, а всего мы экспортируем продукцию АПК в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья. И объемы поставок растут", - пояснил глава края.
Он подчеркнул, что такая деятельность становится все более доступной предприятиям малого и среднего бизнеса – в среднем количество экспортеров среди МСБ увеличивается на 30% в год.
"Благодаря национальному проекту наши предприятия-экспортеры сегодня получают дополнительную поддержку. С Минсельхозом
РФ заключаются соглашения о повышении конкурентоспособности, которые дают возможность получать льготные кредиты под 5%. Этим механизмом уже воспользовались четыре краевых предприятия, заключив соглашения более чем на 1,7 миллиарда рублей. На стадии согласования еще одно на сумму 1,2 миллиарда рублей", - добавил губернатор.
По его данным, деньги будут направлены на закупку сырья, установку новых современных линий. В результате предприятия смогут нарастить объем качественной, высококонкурентной продукции, отметил Кондратьев.
Он также напомнил, что на региональном уровне помогает Центр координации поддержки экспорта края. Его услугами воспользовались более двух тысяч субъектов МСП.
"Для выхода на зарубежные рынки бизнесмены сначала проходят обучение в центре, получают консультации профильных экспертов. Сейчас, в условиях ограничений, работа переведена в онлайн-режим. Предприниматели выходят в международные электронные торговые площадки", - пояснил губернатор.