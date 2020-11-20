https://ria.ru/20201120/krym-1585464766.html

Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма

Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма

Засуха 1994 года в Крыму была более мощной, чем в период 2019-2020 годов, тогда полуострову не хватало даже днепровской воды, которая поставлялась по... РИА Новости, 20.11.2020

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днепр (город)

михаил мишустин

симферополь

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Засуха 1994 года в Крыму была более мощной, чем в период 2019-2020 годов, тогда полуострову не хватало даже днепровской воды, которая поставлялась по Северо-Крымскому каналу, рассказал профессор, доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ Илья Николенко."Еще более сложная ситуация (чем в последние два года - ред.) была в 1994 году, когда два года были очень засушливыми - и тогда для водоснабжения Крыма не хватало даже той воды, которая поступала по Северо-Крымскому каналу", - сказал Николенко в эфире "Радио Крым". За последние 50 лет среднее количество выпадающих осадков в год на полуострове составляет порядка 500 миллиметров, а в 1994 году выпало менее 300 миллиметров, отметил он.По словам директора компании "Водные технологии" Анатолия Копачевского, на 1 ноября 1994 года с начала года в Крыму выпало в полтора раза меньше осадков, чем на начало ноября 2020 года."По статистике, которую мы ведем по притокам в водохранилища, которые питают Симферополь, за такими маловодными годами следует подъем притоков. Как правило, на второй-третий год следует водообильный год. В 2021 году следует ожидать больший объем притоков, в 2022-23 годах можем получить годы, аналогичные по водной обильности 2015-2016 годов", - сказал Копачевский.По словам ученых, Крым периодически переживает циклы засух, по данным наблюдений существуют семилетние, 25-летние, 60-летние циклы засухи, которые могут накладываться друг на друга.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Сейчас значительное количество воды в Симферополь подается не из трех водохранилищ, а из артезианских подземных источников, которых недостаточно для нормального водоснабжения региона. Режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201119/krym-1585396197.html

https://ria.ru/20201113/voda-1584407050.html

https://ria.ru/20201106/krym-1583345926.html

днепр (город)

симферополь

республика крым

украина

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днепр (город), михаил мишустин, симферополь, республика крым, украина, общество