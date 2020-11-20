https://ria.ru/20201120/kosmos-1585443490.html

РАН заинтересовалась добычей ресурсов в космосе

РАН заинтересовалась добычей ресурсов в космосе

Президент Российской академии наук Александр Сергеев поручил создать в структуре Совета РАН по космосу экспертную рабочую группу по космическим ресурсам,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T01:04

2020-11-20T01:04

2020-11-20T04:57

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космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев поручил создать в структуре Совета РАН по космосу экспертную рабочую группу по космическим ресурсам, которая займется изучением вопросов научного и правового обеспечения добычи полезных ископаемых в космосе, об этом говорится в решении Совета РАН по космосу за подписью Сергеева (копия имеется в распоряжении РИА Новости).Вопрос о добыче полезных ископаемых в космосе обрел новую жизнь в апреле, когда президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим небесным телам. В сентябре НАСА заявило о намерении до 2024 года осуществлять покупку лунного грунта у частных компаний."Роскосмос" тогда назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сравнил их с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом. Позже в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы.В свою очередь глава НАСА Джим Брайденстайн сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца, когда океан никому не принадлежит, но потратив силы на ловлю рыбы, она становится собственностью рыбака. По оценке США, такая позиция полностью соответствует договору о космосе 1967 года.Ранее директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало сообщил РИА Новости, что добыча полезных ископаемых в космосе при нынешних технологиях будет не выгодной, даже если возить на Землю алмазы. Потенциально выгодными добыча космических ресурсов может стать через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала ранее РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН Екатерина Ефремова.

https://ria.ru/20201118/kosmonavty-1585258132.html

https://ria.ru/20201110/bakterii-1583964429.html

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россия, космос - риа наука, российская академия наук