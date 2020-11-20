https://ria.ru/20201120/komarovskiy-1585525959.html
Комаровский оценил возможность заразиться коронавирусом от переболевшего
Комаровский оценил возможность заразиться коронавирусом от переболевшего
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале пояснил, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для других, если в его семье кто-то... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:44
2020-11-20T14:44
2020-11-20T14:44
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале пояснил, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для других, если в его семье кто-то все еще болен.Он высказал мнение, что контактировать с другими людьми в таком случае не стоит, так как все "страшно боятся". Комаровский привел в пример ситуацию с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, но после недавнего контакта с человеком, у которого выявили COVID-19, ушел на изоляцию.Врач также предложил разобрать другой случай: когда кто-то заболел из членов семьи, а остальные здоровы.Он отметил, что человек в теории будет заразен в течение максимум семи-восьми дней после первых симптомов."Но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться десять дней <...> А теперь приплюсуйте 14 дней — максимальный инкубационный период", — пояснил он.Если вы контактировали с заболевшим, нужно уйти на самоизоляцию, подытожил врач.Кроме того, Комаровский пояснил, что реальным разносчиком коронавируса человек будет в случае отсутствия способности вырабатывать антитела — тогда человек может заболеть и во второй раз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/myasnikov-1585502048.html
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