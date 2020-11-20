Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/komarovskiy-1585525959.html
Комаровский оценил возможность заразиться коронавирусом от переболевшего
Комаровский оценил возможность заразиться коронавирусом от переболевшего
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале пояснил, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для других, если в его семье кто-то... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:44
2020-11-20T14:44
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис джонсон
здоровье - общество
великобритания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:916:515_1400x0_80_0_0_9269ed5d2ff96c2ad06bed8e98c416af.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале пояснил, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для других, если в его семье кто-то все еще болен.Он высказал мнение, что контактировать с другими людьми в таком случае не стоит, так как все "страшно боятся". Комаровский привел в пример ситуацию с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, но после недавнего контакта с человеком, у которого выявили COVID-19, ушел на изоляцию.Врач также предложил разобрать другой случай: когда кто-то заболел из членов семьи, а остальные здоровы.Он отметил, что человек в теории будет заразен в течение максимум семи-восьми дней после первых симптомов."Но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться десять дней &lt;...&gt; А теперь приплюсуйте 14 дней — максимальный инкубационный период", — пояснил он.Если вы контактировали с заболевшим, нужно уйти на самоизоляцию, подытожил врач.Кроме того, Комаровский пояснил, что реальным разносчиком коронавируса человек будет в случае отсутствия способности вырабатывать антитела — тогда человек может заболеть и во второй раз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/myasnikov-1585502048.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:688:515_1400x0_80_0_0_d52ec9eef704509d7eac643fd50ebc0c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, общество

Комаровский оценил возможность заразиться коронавирусом от переболевшего

14:44 20.11.2020
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале пояснил, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для других, если в его семье кто-то все еще болен.
Он высказал мнение, что контактировать с другими людьми в таком случае не стоит, так как все "страшно боятся". Комаровский привел в пример ситуацию с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, но после недавнего контакта с человеком, у которого выявили COVID-19, ушел на изоляцию.
Врач также предложил разобрать другой случай: когда кто-то заболел из членов семьи, а остальные здоровы.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
13:03Распространение нового коронавируса
Мясников призвал "рыть котлован" для борьбы с коронавирусом
Он отметил, что человек в теории будет заразен в течение максимум семи-восьми дней после первых симптомов.
"Но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться десять дней <...> А теперь приплюсуйте 14 дней — максимальный инкубационный период", — пояснил он.
Если вы контактировали с заболевшим, нужно уйти на самоизоляцию, подытожил врач.
Кроме того, Комаровский пояснил, что реальным разносчиком коронавируса человек будет в случае отсутствия способности вырабатывать антитела — тогда человек может заболеть и во второй раз.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонЗдоровье - ОбществоВеликобританияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
17:18Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
17:17Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой
Лента новостейМолния