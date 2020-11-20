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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201120/kirill-1585466515.html
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 74-летием, отметив его созидательную деятельность, соответствующая... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:30
2020-11-20T10:30
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
михаил мишустин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 74-летием, отметив его созидательную деятельность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Время вашего первосвятительского служения ознаменовано восстановлением и строительством храмов, активной благотворительной и просветительской деятельностью, развитием диалога с представителями государственной власти и других конфессий", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что усилия патриарха направлены на сохранение гражданского мира и согласия в обществе, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие культуры и просвещения, социального служения и миссионерства."Мудрый пастырь, Вы своими проникновенными проповедями объединяете верующих, призываете их следовать христианским заповедям, помогаете обрести веру и надежду. Ваша огромная созидательная деятельность заслуживает большого уважения и благодарности", - добавил премьер-министр.В 2009 году Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года.
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новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

10:30 20.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 74-летием, отметив его созидательную деятельность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Время вашего первосвятительского служения ознаменовано восстановлением и строительством храмов, активной благотворительной и просветительской деятельностью, развитием диалога с представителями государственной власти и других конфессий", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что усилия патриарха направлены на сохранение гражданского мира и согласия в обществе, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие культуры и просвещения, социального служения и миссионерства.
"Мудрый пастырь, Вы своими проникновенными проповедями объединяете верующих, призываете их следовать христианским заповедям, помогаете обрести веру и надежду. Ваша огромная созидательная деятельность заслуживает большого уважения и благодарности", - добавил премьер-министр.
В 2009 году Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
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