https://ria.ru/20201120/karabakh-1585593597.html

Лавров заявил о попытках затормозить исполнение соглашения по Карабаху

Лавров заявил о попытках затормозить исполнение соглашения по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:02

2020-11-20T19:02

2020-11-20T19:19

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585215139_0:19:3071:1746_1400x0_80_0_0_82407a45c3fa0a6f6fa8d763e797baba.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе."Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состоятся полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется и попытки изменить характер миротворческой операции, тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место", - сказал Лавров в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, которое провел президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире