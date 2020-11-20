https://ria.ru/20201120/karabakh-1585593597.html
Лавров заявил о попытках затормозить исполнение соглашения по Карабаху
Лавров заявил о попытках затормозить исполнение соглашения по Карабаху
Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:02
2020-11-20T19:02
2020-11-20T19:19
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
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в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе."Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состоятся полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется и попытки изменить характер миротворческой операции, тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место", - сказал Лавров в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, которое провел президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html
нагорный карабах
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владимир путин, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире