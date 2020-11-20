https://ria.ru/20201120/karabakh-1585593324.html

Путин рассказал о предстоящих консультациях по Карабаху

Путин рассказал о предстоящих консультациях по Карабаху

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что предстоящие консультации по Карабаху помогут и далее продвинуться в вопросе урегулирования. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:59

2020-11-20T18:59

2020-11-20T18:59

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что предстоящие консультации по Карабаху помогут и далее продвинуться в вопросе урегулирования.На совещании о российской миротворческой операции в Карабахе президент отметил, что договорился с коллегами из Армении и Азербайджана, что в ближайшее время в обе страны будет направлена российская межведомственная делегация.Путин отметил, что задача делегации - рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня от 9 ноября."Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьезно продвинуться на этих направлениях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201120/kontakty-1585590100.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире