https://ria.ru/20201120/karabakh-1585593324.html
Путин рассказал о предстоящих консультациях по Карабаху
Путин рассказал о предстоящих консультациях по Карабаху
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что предстоящие консультации по Карабаху помогут и далее продвинуться в вопросе урегулирования. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:59
2020-11-20T18:59
2020-11-20T18:59
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что предстоящие консультации по Карабаху помогут и далее продвинуться в вопросе урегулирования.На совещании о российской миротворческой операции в Карабахе президент отметил, что договорился с коллегами из Армении и Азербайджана, что в ближайшее время в обе страны будет направлена российская межведомственная делегация.Путин отметил, что задача делегации - рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня от 9 ноября."Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьезно продвинуться на этих направлениях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201120/kontakty-1585590100.html
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире