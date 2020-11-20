https://ria.ru/20201120/karabakh-1585592088.html
Путин призвал миротворцев не допускать бытовых конфликтов в Карабахе
Путин призвал миротворцев не допускать бытовых конфликтов в Карабахе
Президент России Владимир Путин призвал российских миротворцев наладить контакт с армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить конфликтов... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:52
2020-11-20T18:52
2020-11-20T20:33
рустам мурадов
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал российских миротворцев наладить контакт с армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную обстановку в освобождаемых армянской армией районах.Путин в пятницу провел по видеосвязи совещание по российской миротворческой миссии в Карабахе. С докладом на встрече выступил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов."После выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе, скажем, из Агдамского, из Лачинского, там все-таки остаются мирные граждане армяне. Ясно, что наши миротворцы стоят на линии разделения", - сказал Путин после доклада Мурадова.Он отметил, что знает о сложившихся добрых отношениях миротворцев и с армянской, и с азербайджанской сторонами."Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, - да, конечно, это конфликтующие стороны, но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди и, я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный. Но нужно наладить связь с обеими сторонами - в данном случае с азербайджанской стороной - с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей, без всяких конфликтов на бытовой почве", - подчеркнул президент РФ."Разумеется, это уже ответственность азербайджанской стороны в полном смысле этого слова. Но я знаю настрой президента Азербайджана - он как раз именно таким образом и с таких позиций подходит к организации будущей работы", - добавил Путин.Однако на первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и российским миротворцам, подчеркнул президент, - чтобы иметь информацию о происходящем и вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и с азербайджанскими коллегами.
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/karabakh-1584793621.html
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Путин отметил четкую и слаженную работу миротворцев в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, благодаря разминированию удалось наладить в регионе надежную связь.
2020-11-20T18:52
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рустам мурадов, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
призвал российских миротворцев наладить контакт с армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе
, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную обстановку в освобождаемых армянской армией районах.
Путин в пятницу провел по видеосвязи совещание по российской миротворческой миссии в Карабахе. С докладом на встрече выступил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов
.
"После выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе, скажем, из Агдамского, из Лачинского, там все-таки остаются мирные граждане армяне. Ясно, что наши миротворцы стоят на линии разделения", - сказал Путин после доклада Мурадова.
Он отметил, что знает о сложившихся добрых отношениях миротворцев и с армянской, и с азербайджанской сторонами.
"Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, - да, конечно, это конфликтующие стороны, но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди и, я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный. Но нужно наладить связь с обеими сторонами - в данном случае с азербайджанской стороной - с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей, без всяких конфликтов на бытовой почве", - подчеркнул президент РФ.
"Разумеется, это уже ответственность азербайджанской стороны в полном смысле этого слова. Но я знаю настрой президента Азербайджана
- он как раз именно таким образом и с таких позиций подходит к организации будущей работы", - добавил Путин.
Однако на первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и российским миротворцам, подчеркнул президент, - чтобы иметь информацию о происходящем и вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и с азербайджанскими коллегами.